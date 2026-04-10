На волю птичку выпускаю…

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области занимается восстановлением популяции редких видов животных. Птенцов серой куропатки закупают в специализированных питомниках в разных регионах России, подращивают в закрытых вольерах в Сосновском опытном охотничьем хозяйстве в Приозерском районе, и когда птицы достигают годовалого возраста – выпускают в естественную среду обитания.

9 апреля состоялся девятый выпуск серых краснокнижных. В специальных ящиках пернатое пополнение привезли в Гатчинский округ, чтобы выпустить там, где им будет особенно сытно и привольно, и где их охотно примут дикие сородичи. По словам егерей, предыдущие выпуски здесь отлично прижились и ассимилировались.

Как рассказал директор Сосновского государственного опытного охотхозяйства Владимир Бабак, для выращивания куропаток в хозяйстве оборудовано два больших вольера, специально рассчитанных по площади. Вольеры утепленные, с лампами, зимой егеря строят куропаткам шалашики из еловых веток, чтобы они не мерзли, потому что в дикой природе куропатки роют в снегу ходы, устраивая целые катакомбы, зарываются и греются. В неволе им тоже приносят снег, закупают специальные корма и дают специальную воду – с витаминами, чтобы птицы окрепли перед отправкой в самостоятельную жизнь и хорошо потом размножались.

- Наша цель – чтобы краснокнижная куропатка все-таки стала обычной и вышла из Красной книги Ленобласти, – говорит Владимир Бабак. – Подвижки очень большие. С 2018 года популяция увеличилась до нескольких тысяч. Мы надеемся, что и в этот раз замешаем кровь, рост куропатки продолжится и когда-нибудь она станет охотничьим ресурсом, как в других регионах России.

В этом году серую куропатку выпустили на Лужской и Гатчинской земле, а также в Ломоносовском районе, где, несмотря на обилие садоводств и близость аэропорта, образовался самый большой ареал обитания птицы: куропатки отлично прижились, и популяция пошла в рост.

В гатчинских полях краснокнижным тоже нравится. По словам егеря, основная кормовая база у них – при совхозе, где птицы навещают силосные ямы. В месте выпуска, у кромки леса, для адаптации пернатых сделаны специальные шалашики, чтобы они могли освоиться и через месяц-полтора отправиться селиться в ближайших лесах. Как пояснил заместитель начальника Гатчинской ветеринарной службы Михаил Земко, естественные природные враги куропаток – хищные птицы соколиных и ястребиных пород и лисы, но егеря контролируют ситуацию и не позволяют хищникам вмешиваться в популяцию краснокнижных.

Выращивание и выпуск птиц контролируются управлением ветеринарии Ленинградской области. После выпуска специалисты «Леноблохоты» продолжают наблюдать, подкармливать и охранять птиц. Мероприятия по восстановлению численности серой куропатки проходят в рамках подпрограммы «Животный мир» госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Екатерина Дзюба