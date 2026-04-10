Архитектурная азбука Гатчинского дворца: начало

В этом году музей-заповедник «Гатчина» отмечает 260-летие с момента закладки Гатчинского дворца. Изначально возведенный архитектором Антонио Ринальди в 1766–1781 годах как охотничий замок, в 1794–1796 годах Дворец был перестроен Винченцо Бренной с учетом потребностей императорского двора. В 1844–1848 годах здание было расширено по проекту зодчего Романа Кузьмина.

Как отметила научный руководитель ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова, Гатчинский дворец будет основным экспонатом и главным действующим лицом всех юбилейных событий этого года. Одним из таких мероприятий станет серия выставок (всего их будет четыре), посвященных истории строительства резиденции русских императоров в Гатчине.

Многоэтапная выставка «Архитектурная азбука Гатчинского дворца» - своего рода исследование, рассказывающее о том, как строился Дворец, какие загадки скрывают его стены, какие планы ложились в основу строительства и реконструкции Дворца и как менялся его облик со временем.

Первая выставка «Фасады и планы», открывшаяся 3 апреля, посвящена переменам во внешнем облике Дворца в разное время. Собственно «Азбука» фасадов и планов Гатчинского дворца расположена на стендах выставки — от антресолей до пандусов и полуциркулей. В экспозиции впервые представлен мемориальный чертеж-план первого этажа Гатчинского дворца, выполненный в начале 1790-х годов и демонстрирующий планировку дворца орловского периода, до начала перестройки здания Винченцо Бренной.

Интерактивные драйверы помогут ознакомиться с цифровыми копиями чертежей XVIII и середины XIX веков и сравнить изменение планировки дворца и его фасадов.

Специально подготовленный видеоролик приоткроет одну из тайн Гатчинского дворца – устройство секретного этажа боковых полуциркулей здания.

На выставке можно рассмотреть фрагменты архитектурного убранства и образцы материалов, используемых в строительстве Дворца (натуральный камень и разные виды кирпича).

Среди оригинальных экспонатов — маски льва (фрагменты настенного декора фасада Арсенального каре) и уникальные полые кирпичи, которые использовались для кладки межэтажных перекрытий и сводов во время перестройки боковых каре Дворца в середине XIX века.

Выставка «Фасады и планы» продлится до 28 июня. Следующая экспозиция из цикла «Архитектурная Азбука Гатчинского дворца» откроется в начале июля и будет посвящена лестницам и световым окнам. В октябре посетители познакомятся с историей галерей и коридоров, а в конце года — с устройством полов и потолков Дворца.

Юлия Лысанюк