«Собери ребёнка в школу– заплати алименты!»

Мероприятие призвано напомнить тем, кто забыл о родительском долге, об обязанности помогать своим детям. C целью побуждения должников к выплате алиментов в период проведения акции пройдут рейдовые мероприятия по адресам неплательщиков для проверки их имущественного положения, установления источников доходов и места работы. Активизируется работа по применению к должникам ограничительных мер, таких как запрет на выезд за пределы России и пользование водительскими правами. Также продолжится работа по привлечению неплательщиков алиментов к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, судебные приставы проверяют своевременность и полноту производимых удержаний по алиментным обязательствам в бухгалтериях предприятий и организаций по месту работы должников. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства безработных родителей и направлению их в Центр занятости населения.

По традиции в преддверии нового учебного года сотрудники Управления также проводят мероприятия по оказанию помощи воспитанникам подшефных детских домов.

Отметим, что в текущем году на исполнении в УФССП России по Ленинградской области находилось порядка 20 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. В результате применения мер принудительного исполнения судебными приставами региона взыскано 560 млн рублей, за неуплату алиментов 610 должников привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и 307 должников – к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

Судебные приставы Ленинградской области призывают отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным праздником и для их детей. Родители, помните, забота о детях – залог их благополучного будущего!

УФССП России по Ленинградской области