Племенной завод «Красногвардейский» заключил соглашение на 150 млн рублей:

- Наш основной вид деятельности связан с молочным животноводством. Мы планируем увеличивать поголовье и валовый надой молока, есть дальнейшие планы по развитию – с использованием собственных средств и при участии в программах поддержки, связанных с реконструкцией и модернизацией производства, – пояснил директор племзавода «Красногвардейский» Олег Сергиенко.

АО «Гатчинское» подписало соглашение с комитетом по АПК Ленобласти на 130 млн рублей – для модернизации оборудования животноводческого комплекса, в частности, доильного зала. Как заметил генеральный директор Александр Лебедев, заключенное соглашение позволит увеличить поголовье коров на 100 голов, а также объемы производства молока на 1,2 тысячи тонн в год.