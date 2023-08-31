Напомним, поисковая работа в парке «Сильвия» на территории ГМЗ «Гатчина» началась в 2021 году: к этому времени в архивах были найдены документы, указывающие на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч мирных советских граждан Советского Союза.

Об истории этих раскопок и о страшных находках поисковиков рассказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Рваные раны земли

Красивое, романтичное название у одного из наших парков — Сильвия. Это одно из самых тихих и живописных мест, куда любят приходить влюблённые, молодые родители с малышами в колясках, пожилые гатчинцы.

В последние два года в Сильвии появились странные ямы, огороженные тревожно бьющимися на ветру полосатыми ленточками. На одном из перекрёстков аллей, неподалёку от Сильвийских ворот, установлен скромный мемориальный знак. От выбитой на нём надписи холодеет душа: «Здесь покоятся мирные советские граждане и военнопленные, уничтоженные нацистами и их пособниками в годы Великой отечественной войны»...

Сразу за этим мемориалом - одна из таких ям. К ней можно подойти по узкой тропинке, можно обойти её вокруг. Можно заглянуть внутрь... Земля здесь словно разорвана, и эти провалы выглядят как раны. Эти раны почти уже затянулись, но они всё ещё болят, потому что болит память человеческая — память о тех, кто лежит здесь и кто не должен быть забыт.

Земля вообще неохотно выдаёт свои тайны, давно уже перестав доверять человеку. Земля Сильвии открывает свою тайну с ещё большим трудом, потому что эта тайна — страшная. Она — о том, как одни люди мучили и убивали других - зверски, бессмысленно и беспощадно.

Бункер

О том, что во время войны в парке «Сильвия» нацисты производили расстрелы, известно было давно. У Сильвийских ворот установлен памятник 25 гатчинским комсомольцам-подпольщикам, расстрелянным в Гатчине 30 июня 1942 года. Однако никто не мог точно сказать, где конкретно всё это происходило, и где захоронены убитые. Но было известно, что эта казнь была далеко не единственной. И гатчинские поисковики, совместно с историками и Следственным комитетом, начали большую работу по поиску останков и установлению личностей погибших.

...Тишину возле мемориала, посвящённого комсомольцам-подпольщикам, нарушают проезжающие по Красноармейскому проспекту автомобили. Поверх парковой ограды, через дорогу, виднеется дом. У этого дома, как и у соседнего с ним — особенная история. Как напомнил Андрей Клементьев, согласно архивным документам, именно здесь, на Красноармейском проспекте, в домах 17 и 19, с октября 1941-го по январь 1944-го располагался штаб немецкой полиции безопасности — гестапо.

- Эти дома всё ещё стоят, - говорит Андрей. - В их подвалах — в так называемом бункере - содержались люди, которых немцы хватали за самые разные провинности, и не только за связь с партизанами и подпольем. Арестованных привозили в Гатчину из разных районов Ленинградской области. Среди них были политработники, сотрудники местной администрации, члены семей красноармейцев, евреи, коммунисты, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные немецким режимом — в общем, все, кто был хотя бы чем-то не угоден новой власти. После долгих пыток всех арестованных уводили сюда, в Сильвию. И отсюда уже никто не возвращался...

Предполагается, что расстрелы проводились неподалёку от Сильвийских ворот. Местные жители вспоминали, что видели несколько больших ям, заполненных телами расстрелянных.

Начало

Как рассказал Андрей Клементьев, попытки поисковых работ в Сильвии предпринимались ещё в 1960-х годах. Следопыты раскопали одну из могил, в которой обнаружили останки не менее восьмидесяти человек. Потом все это было закопано обратно, и больше поисковые работы здесь не проводились.

В память об этих раскопках осталась небольшая схема, составленная краеведом Валерием Мачульским по воспоминаниям очевидцев. Схема давала такой ориентир: 180 метров по второй дорожке от памятника комсомольцам-подпольщикам, над захоронением - камень и небольшая береза.

- Именно благодаря этому ориентиру мы, спустя почти пятьдесят лет, смогли найти первую могилу, - говорит Андрей Клементьев. - В мае 2022 года мы обнаружили здесь первые останки гатчинских граждан, казнённых во время фашистской оккупации. Но мы понимали, что это не единственное захоронение в Сильвии. В мае 2023 года мы начали полномасштабную разведку местности, предварительно согласовав всю документацию для проведения поисковой операции на территории парка.

Поисковики очень быстро обнаружили ещё двенадцать таких могил, после чего приступили к своему долгу — к поднятию останков.

- Каждый подъём у нас уникальный, с каждой ямой мы работаем около двух-трех недель, - объясняет Андрей Клементьев. - Все останки, которые мы находим, как правило, перевиты веревками, и очень сложно отделить одно тело от другого. Это очень кропотливая работа, ведь Следственный комитет должен зафиксировать все злодеяния, которые были произведены оккупантами. Все найденные останки отправляются на судебно-медицинскую экспертизу, которая может точно сказать, когда происходила казнь.

Андрей Клементьев подходит к большому провалу в земле. Длина раскопанной ямы — двенадцать метров, ширина — около трёх. В этом месте поисковики подняли останки сорока семи человек. В основном, это подростки от пятнадцати до восемнадцати лет, взрослые женщины, военнопленные.

Немцы пытались скрыть следы своих преступлений

Через дорогу — ещё один провал. На данный момент это последнее место поисковых работ. Здесь было поднято 22 человека.

По словам Андрея, немцы не стремились делать новые укрепления или копать новые ямы: как правило, они использовали уже готовые фортификационные сооружения, построенные красноармейцами в 1941 году, во время обороны Гатчины. В частности, в парке «Сильвия» была целая линия таких сооружений — блиндажи, капониры под технику. На месте нынешней ямы тоже был капонир: поисковики нашли в ней огромное количество стреляных гильз от отработавшей системы ПВО.

- Вскрывая яму, мы, как правило, сначала утыкаемся в деревянный настил, а под ним находим уже всё остальное, - говорит Андрей. - И практически каждое фортификационное сооружение, включая воронки от снарядов, забито расстрелянными людьми.

Почему так долго не могли найти эти захоронения? Мы смогли разгадать и эту загадку. С чем мы сталкивались? Сначала идёт обычный, нормальный слой земли, потом — либо мусор, который привозили из сожженного дворца, либо мусор с немецкой помойки. Потом идут остатки ельника и различные брёвна, ещё ниже — наваленные грудой битые кирпичи. Наталкиваясь на эти препятствия, мы несколько раз чуть не оставляли раскопки, решив, что здесь, кроме мусора, нет больше ничего. И всё же каждый раз мы решали копать до самого конца — до тех пор, пока не вычистим всю яму.

Буквально в полутора метрах от центральной аллеи Сильвии была такая «помойка» - те же битый кирпич, рваное железо, бутылки... Мы всю эту яму вынесли. И в самом краю мы подняли останки двух расстрелянных женщин. Часто под наваленным мусором мы находили листы старого шифера. Поднимая его, мы находили останки... И с таким мы сталкиваемся постоянно.

Вокруг раскопов видны небольшие шурфы — следы разведочных работ поисковиков.

- Искать здесь приходится больше глазами, так как щуп в таких местах бесполезен, - говорит Андрей Клементьев. - В июле пропитанная водой глинистая почва становится твёрдой как бетон: её вообще ничем не пробить. Металла на тех, кого мы поднимаем, практически нет. Если видим небольшой провал — копаем, нет провала — всё равно копаем...

Вот они - эти брёвна, сваленные у ямы. Вот - пробитая каска. Вот чья-то старая рваная галоша. На краю раскопа сидит белка. Андрей говорит, что белки и ёжики уже привыкли к поисковикам и постоянно приходят к ним за угощением...

Крепче гранита

Как говорит Андрей Клементьев, захоронение всех найденных останков, вероятней всего, будет проведено здесь, в парке Сильвия, рядом с памятником комсомольцам-подпольщикам. По крайне мере, ведущий это уголовное дело Следственный комитет не против. А пока здесь, на перекрёстке аллей, рядом с раскопанными захоронениями, установлен большой гранитный камень.

- Мы не случайно решили сделать памятник из этого камня, - говорит Андрей. - Люди того времени были крепче гранита, их было ничем не сломить... Никто из нас не был готов к тому, что мы увидим здесь. Одно дело — поднимать солдат. Там как бы всё понятно: солдат с винтовкой в руках погиб, защищая родину. Мы это много раз видели, знаем и относимся к этому достаточно спокойно. Но когда мы вскрыли эти ямы, где были женщины, старики, дети, военнопленные... Я в первый раз видел, как мои взрослые, много всего повидавшие, прошедшие Чечню и Афган, мужики плакали.

У этих людей не было в руках оружия, у них не было вообще ничего — они были просто замучены. Когда мы вскрыли первую яму, мы нашли большое количество отстрелянных гильз. Выстрелы в упор - в лобную, затылочную части черепа. У некоторых тупым предметом пробиты височные части. У многих пробита грудная клетка, прострелены руки и ноги. Каратели, и не только немцы, во время допросов избивали заключенных до полусмерти.

В одной яме мы нашли десять, в других — пятнадцать, двадцать девять, тридцать пять, сорок человек... В одной небольшой воронке радиусом два метра мы подняли останки тридцати шести человек, которые лежали буквально друг на друге, просто сваленные в кучу как мусор. У кого-то руки перевязаны веревкой, у кого-то колючей проволокой или канатом... Невозможно представить, что эти люди пережили там, в бункере, во время допросов. Но что бы они ни пережили, они приняли решение не сотрудничать с врагом...

Герои

К настоящему времени в парке «Сильвия» найдено более двухсот останков убитых во время Великой Отечественной войны. Это мирные жители - мужчины, женщины, дети. Это военнопленные — наши моряки, танкисты, пехотинцы.

- Мы не думали, что сможем кого-то опознать: ведь в основном это были мирные жители, которые прошли гестапо, и личных вещей толком ни у кого из них не было, - говорит Андрей Клементьев. - Но уже в первой яме были найдены останки с солдатскими медальонами и наградами. Это позволило опознать восьмерых человек.

Так были обнаружены останки командира 1236-го стрелкового полка, подполковника Владимира Лепешко, награждённого номерным Орденом Боевого Красного знамени, красноармейца из Ленинграда Ивана Кузьменко, взятого в плен на Синявинских высотах. В одной из ям нашли останки участников легендарного петергофского десанта: опознан краснофлотец Николай Хоменко. Здесь же были захоронены участники пулковского прорыва в декабре 1941 года: опознаны танкисты Николай Константинов и Филимон Захаров, пропавшие без вести в декабре 1941 года во время танковой атаки на Воронью гору. Также установлено имя красноармейца Василия Веселова из Псковской области.

- Нам удалось установить примерную хронологию найденных захоронений, - говорит Андрей Клементьев. - Они заканчиваются предположительно весной 1942 года: последний найденный нами смертный медальон принадлежал бойцу, считавшемуся пропавшим без вести в марте 1942 года.

Пока, к сожалению, не найдены останки 25 комсомольцев-подпольщиков.

- Но у нас есть несколько привязок, - говорит Андрей. - Первое: здесь, в парке «Сильвия» все останки сохраняются хорошо. По костным останкам можно определить не только пол и возраст человека, но и причину его смерти. В одной из записей указано, что одну из подпольщиц, Надю Федорову, несли сюда на руках, потому что у неё были переломаны обе ноги. Также мы знаем, что вместе с комсомольцами в этот день был расстрелян священник Павловского собора в Гатчине. Таким образом, ясно, что в этом захоронении должно быть не ровно 25 останков, а, скорее всего, немного больше. Пока такой ямы мы не нашли, но у нас всё ещё впереди...

«Без срока давности»

Несколько лет назад был создан проект «Без срока давности», задача которого — выявить и показать все фашистские злодеяния на территории Советского Союза. Ещё одна важная цель проекта — найти и вернуть имена погибших людей, которые иначе никто и никогда бы не нашёл.

С каждым годом поисковикам всё сложней делать свою работу: природа тоже делает своё дело, порой до неузнаваемости меняя ландшафт. Но бойцов поисковых отрядов поддерживают надежда и понимание того, зачем и почему всё это нужно.

- Каждый раз, когда нам удаётся установить личность погибшего, мы связываемся с его родственниками, и они откликаются! - говорит Андрей Клементьев. - Мы видим их глаза, и нам хочется ещё больше и усердней этим заниматься, потому что никакие сокровища мира не могут заменить эмоции людей, которым спустя столько лет передали последнюю весточку с фронта. Так было, например, с подполковником Лепешко. Мы разыскали его родственников, которые живут в Новосибирске. Созвонились с его правнучкой, оказалось, у него ещё жив сын. Сейчас ему 98 лет. Он искал своего отца, пропавшего без вести на фронте, всю жизнь...

Во время работы к поисковикам часто подходят люди, расспрашивают. Когда они узнают историю этого места, у них меняется сознание. Всю жизнь мы катались здесь на лыжах и санках, гуляли с детьми. И вот, спустя время, здесь находят тех, кто столько лет ждал своего часа, чтобы вернуться домой.

Юлия Лысанюк