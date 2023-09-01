Чем занять ребёнка после школы — интересные сервисы Госуслуг

Код будущего

В этом году более 140 тысяч учеников 8-11 классов приступят к обучению бесплатных курсов по программированию. Успейте подать заявление до 30 сентября, вашему ребёнку точно понравится.



Запись в кружки и секции

Шахматы, физика, балет! С помощью сервиса Госуслуг можно подобрать занятия в зависимости от увлечений вашего ребёнка, а карта на портале поможет выбрать кружки рядом с домом. Только за прошлый год родители и дети подали полмиллиона заявлений.



Пушкинская карта

Культурная программа — по расписанию! Молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать выставки, ходить в музеи и кино с помощью «Пушкинской карты». Её номинал — 5000 рублей. Подать заявление на выпуск карты можно в приложении

Госуслуги.Культура . За два года школьники и студенты оформили уже почти 9 млн карт. За два года школьники и студенты оформили уже почти 9 млн карт.