Фотовыставка напомнит о терактах, произошедших в новейшей истории России за последние 20 лет. Здесь представлены фотоснимки с места беспрецедентного по своей жестокости и бесчеловечности теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате теракта погибло 333 человека, из которых 186 — дети в возрасте от 1 до 17 лет. Именно в память о жертвах Беслана был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

Выставка рассказывает о других страшных трагедиях, случившихся по вине террористов: крушении поезда «Невский экспресс 27 ноября 2009 года, катастрофе авиалайнера A-321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, теракте в Санкт-Петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года и других.

Дополнят экспозицию скульптура «Журавли» — символы невинных душ, парящих в небе. Они выкованы в 2016 году в 64 городах мира для семей жертв теракта над Синаем.

Выставка-память представляет всем нам возможность открыть свои сердца состраданию, разделить боль утраты и почтить память. Лишь вспоминая такие события и впуская в душу скорбь, мы можем ощутить ценность жизни и объединиться в борьбе с терроризмом.

Выставка организована Государственным музеем истории Санкт-Петербурга совместно с Благотворительным фондом «Рейс 9268», объединившим родных и близких погибших в авиакатастрофе над Синаем, и Ассоциацией «Надо жить», в которую входят родные жертв теракта в петербургском метро.