Гатчинские садоводы – финалисты «Ветеранского подворья»

Урожай – фрукты-овощи и поделки из даров природы, соленья и варенья, меды, цветы, чай, пироги и даже домашних животных представили на выставке ветераны, пенсионеры и их преемники – победители районных конкурсов со всей Ленинградской области.

Праздник урожая – смотр-конкурс для частных подсобных хозяйств – ежегодно проводится в Ленинградской области региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с областным парламентом и советом ветеранов. В финале приняли участие победители районных конкурсов «Ветеранского подворья», которые проводились в июле-августе. На областном празднике Гатчинский район представляли три номинанта-финалиста и три участника-экспонента. Также в состав делегации вошли представители поселений, жители которых победили на муниципальном уровне.

Гатчинская делегация под руководством совета ветеранов войны и труда прибыла на праздник в составе 16 человек, среди которых были представители советов ветеранов Сиверского, Дружногорского, Веревского, Коммунарского и Пудостьского поселений, а также Гатчины.

Финалистами регионального этапа стали трое жителей Гатчинского района:

- в номинации «Лучшее ветеранское подворье» – Валентина Владимировна Юнина,

- в номинации «Лучший пчеловод» – Александр Николаевич Васильев,

- в номинации «Лучший животновод» – Ирина Леонидовна Спиридонова.

Также среди гатчинских экспонентов были участники других номинаций. Мария Михеевна Беспалова представила свою продукцию как лучший овощевод, Мрина Николаевна Малявкина выступила как лучший цветовод. Виталий Анатольевич Зленко принял участие в конкурсе как владелец самого благоустроенного дачного участка. Присутствовали на празднике и депутаты Законодательного собрания Ленобласти от Гатчинского района – Сергей Коняев, Татьяна Бездетко и Александр Русских.

Конкурсантов и гостей «Ветеранского подворья» приветствовали вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк, депутат Госдумы РФ Светлана Журова и областные парламентарии Саяд Алиев и Николай Пустотин. На празднике земледельцев царило радушие и гостеприимность, теплота и уют. Было весело и вкусно. Праздничную атмосферу создавала насыщенная концертная программа, а также выставка прикладного творчества и продукции приусадебных участков.

- Главное, что сегодня чувствуется здесь, – искренность всех, кто представляет свои районы. Видно, что люди думают не только о себе, о своем подворье, но и о государстве в целом. Это демонстрирует представленная продукция, которая затрагивает множество сфер жизни, – отметил депутат Госдумы Сергей Яхнюк.

Он подчеркнул, что людям, которые работают на земле, нужна помощь в реализации продукции. В частности, Сергей Васильевич напомнил об идее создания единого оператора для оптовых закупок продуктов у местных производителей. Законопроект, который дает региональным властям право на создание агрегаторов фермерской продукции, в июне был внесен в Госдуму.

- Это могло бы сегодня во многом решить проблему с реализацией. Если удастся запустить этот проект хотя бы на определенной территории, в качестве эксперимента – это было бы уже хорошей помощью, – сказал парламентарий.

…Смотр-конкурс творчества и подсобных хозяйств «Ветеранское подворье» в Ленинградской области проводится с 2005 года. С 2007 года его организацию взяло на себя Законодательное собрание региона. С 2012 года конкурс стал партийным проектом регионального отделения «Единой России». За годы своего существования «Ветеранское подворье», начинавшееся с конкурса для садоводов и огородников старшего поколения, постепенно превратилось в праздник урожая для всех возрастов с большой географией. В этом году, помимо районов Ленобласти, к празднику землепашцев присоединились делегации из Петербурга и Пскова, которые тоже продемонстрировали свое мастерство ведения сельского хозяйства.

На мероприятии в парке «Велес» подвели итоги садоводческого года и наградили победителей. «Ветеранское подворье» недаром стало одним из самых востребованных конкурсов: подсобные и дачные хозяйства вносят свой вклад в развитие региона, смотр-конкурс способствует улучшению благоустроенности территорий и содержания частных домовладений, развитию преемственности и семейных традиций. Недаром в числе номинаций конкурса есть «Лучшая детская грядка» и «Преемственность поколений».