Заготовка кормов продолжается

В 2023 году к заготовке кормов хозяйства Ленинградской области приступили 24 мая. В хозяйствах Гатчинского района уже заготовлено кормов 32,5 тыс. тонн кормовых единиц или 22 ц кормовых единиц на одну условную голову – 58% к плану.

Скошено 15,8 тыс. га кормовых угодий. Заготовлено: сена – 4,9 тыс. тонн – 70% к плану, сенажа – 44,7 тыс. тонн – 75% к плану, силоса – 3,8 тыс. тонн - 34% к плану, зерна фуражного – 10,5 тыс. т. – 58% к плану.

Средняя урожайность зеленой массы многолетних трав первого укоса в 2023 году - 55 ц/га (2022 г. -107 ц/га), второго укоса – 67 ц/га, (2022 г.- 84 ц/га).