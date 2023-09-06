«Будьте как дети...»

Как рассказал настоятель Покровской церкви иерей Сергий Морозов, в основу этого необычного богослужения легли «детские» литургии, проводимые в петербургском храме Феодоровской Божией Матери. Такие службы стали доброй традицией в этом соборе: юные прихожане не только усердно молятся, но и поют в хоре, принимают участие в богослужебных процессиях, алтарных послушаниях, чтении молитв и Священного Писания, слушают предназначенную специально для них проповедь.

Как считают священнослужители Феодоровского собора, такие литургии являются бесценным и незабываемым опытом для многих маленьких прихожан. Они помогают приобщить детей к богослужебной традиции Православной церкви, к пониманию хотя бы в общих чертах того, что совершается на главной церковной службе – Божественной литургии.

«Детская» литургия в Покровской церкви началась, как и положено, с проскомидии, на которой приготовляют хлеб и вино для таинства Евхаристии.

Как напомнил отец Сергий, проскомидия в переводе с греческого означает буквально «приношение». Проскомидия в христианстве символически прообразует Рождество (Рождение) Христово. В первые времена христианства каждый человек приносил для церковного собрания всё необходимое для совершения богослужения, а также для проявления заботы о нуждающихся и для поддержания общины. Так христиане соблюдали данное еще в Ветхом Завете Божие повеление: «Никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками» (Втор.16:16). Часть приносимого в храм отделялась для совершения таинства Евхаристии, а оставшееся шло на братскую трапезу после литургии.

Как и в старину, дети пришли на литургию в Покровскую церковь не с пустыми руками: они принесли лакомства для общей трапезы, чтобы угостить друг друга после богослужения. Всё было как в древности: на Малом входе, когда священник с Евангелием в руках выходит из алтаря (Малый вход символизирует выход Иисуса Христа на общественное служение), дети шествовали из притвора, ведомые свещеносцем и чтецом книги «Апостол» со своими угощениями. После того, как священник с Евангелием вошел в алтарь через Царские врата, ребята сложили свои дары в корзины, стоящие под образами Господа и Божьей Матери.

После приношения на Малом входе последовало чтение отрывков из Святого Писания. В этот день Православная церковь читает историю о богатом юноше, который обратился к Иисусу Христу с вопросом: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Вместе с отцом Сергием дети размышляли над ответом Христа этому юноше. Батюшка задавал ребятам вопросы по прочитанному евангельскому тексту, отмечая самые важные моменты. Иногда детям в поисках ответов помогали родители.

В конце проповеди отец Сергий спросил ребят о том, как, по их мнению, человек может обрести жизнь вечную. Дети без труда ответили на этот вопрос словами из Евангелия: «Человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Мф.19:26). Другими словами, спастись можно только с Божьей помощью.

Особо священник остановился на обращении юноши ко Христу. Юноша называет Христа благим. Слово «благой» происходит от слова «благо», что буквально означает «богатство», «сокровище». По отношению к Богу это «сокровище благих». Человека, который старается уподобляться Богу в творчестве, созидании и делании добра, можно назвать богатым — от слова «Бог».

Напоследок отец Сергий раздал детям буквы, предложив им отгадать задуманное слово - «богатство». Разгадав эту загадку, дети все вместе рисовали то, что они понимают под словом «богатство». Уже после богослужения юные прихожане собрались на трапезу, чтобы угостить друг друга принесенными ими дарами.

По словам взрослых прихожан, им очень понравилась «детская» литургия. Однако, как отмечает отец Сергий, они, по взрослой своей привычке, пытались на свой лад поддерживать детей, в итоге даже несколько ограничивая их в своих проявлениях.

- Для нас очень важно воспитывать в духовном плане не только новое, молодое поколение, но и взрослых — с помощью детей, - говорит отец Сергий. - Мы помним слова Христа: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Это — самое главное. «Детская» литургия построена именно так, что дети в ней — главные. И сейчас именно они показывают взрослым, что происходит во время богослужения. Не бывает неправильных ответов. Нужно просто не мешать детям фантазировать, не пытаться загнать их в какие-то рамки своими ответами и подсказками.

- На мой взгляд, для первого раза все получилось просто замечательно, - считает священник. - Будем работать над этим дальше. Очень важно, чтобы дети не боялись приходить в храм, чтобы они понимали, что храм — это дом Бога, где им всегда рады. Это место, куда они могут прийти как к себе домой, где их никогда не будут ругать или в чем-то ущемлять.

Следующая Божественная литургия с участием детей состоится в воскресенье, 24 сентября, в 10:00.

Адрес церкви Покрова Пресвятой Богородицы: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Прибытково, ул. Центральная, дом 1.

Юлия Лысанюк