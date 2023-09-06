Соблюдайте правила пожарной безопасности на кухне!
В последнее время участились случаи выезда пожарных караулов по факту пригорания пищи на плите. Тревожный сигнал, как правило, поступает от соседей, когда в подъезде начинает распространяться едкий запах и дым. Причиной подгорания пищи часто становится обыкновенная беспечность. Кастрюлю или сковородку ставят на плиту и забывают про неё, засыпая от усталости или в состоянии алкогольного опьянения, а иногда даже уходят из дома.
Поэтому, чтобы приготовление пищи не привело к возникновению пожара, дознаватель ОНДиПР Гатчинского района Татьяна Надобных настоятельно рекомендует не забывать о соблюдении элементарных правил и требований пожарной безопасности в быту, а именно:
- Крючки для полотенец, прихваток должны находиться подальше от плиты. Старайтесь держать подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты или коробки;
- Если плита стоит у окна, обязательно во время готовки отодвиньте занавески - масло на сковороде может загореться и огонь очень быстро перекинуться на них;
- Обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь нечаянно пролитый жир. Кулинарный жир и подсолнечное масло легко воспламеняются и мгновенно разгораются;
- Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей;
- Не пользуйтесь на кухне аэрозолями - они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках;
- Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло разлетится по всей кухне и начнется настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку;
- Для тушения очагов горения на кухне держите под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, банка с водой, мокрое полотенце.
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в службу спасения по телефону 01 (с сотового 101 или 112). Помните, от ваших действий может зависеть ваша жизнь и жизнь близких вам людей!
ОНДиПР Гатчинского района