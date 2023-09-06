Поэтому, чтобы приготовление пищи не привело к возникновению пожара, дознаватель ОНДиПР Гатчинского района Татьяна Надобных настоятельно рекомендует не забывать о соблюдении элементарных правил и требований пожарной безопасности в быту, а именно:

- Крючки для полотенец, прихваток должны находиться подальше от плиты. Старайтесь держать подальше все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты или коробки;

- Если плита стоит у окна, обязательно во время готовки отодвиньте занавески - масло на сковороде может загореться и огонь очень быстро перекинуться на них;

- Обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь нечаянно пролитый жир. Кулинарный жир и подсолнечное масло легко воспламеняются и мгновенно разгораются;

- Электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей;

- Не пользуйтесь на кухне аэрозолями - они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках;

- Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой. Ни в коем случае не заливайте сковороду водой – горящее масло разлетится по всей кухне и начнется настоящий пожар. Не пытайтесь перенести горящую сковороду в мойку;

- Для тушения очагов горения на кухне держите под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, банка с водой, мокрое полотенце.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в службу спасения по телефону 01 (с сотового 101 или 112). Помните, от ваших действий может зависеть ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

ОНДиПР Гатчинского района