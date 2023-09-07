Регион достижений

Ленинградская область присоединилась к всероссийской просветительской акции Достижения.РФ. На федеральной платформе собраны наиболее значимые достижения современной России, в том числе самые яркие проекты из Ленинградской области.

Всероссийский проект Достижения.РФ создан для тех, кто любит Россию и интересуется ее новейшей историей. Он предлагает ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом страны, а также выбрать наиболее значимые региональные инициативы. Проект реализуется в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия», которая откроется в соответствии с Указом Президента Владимира Путина в ноябре 2023 года на ВДНХ. Выставка будет работать с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Голосование за лучшие достижения страны стартовало в конце августа 2023 года. В нём уже приняли участие тысячи ленинградцев, которые активно поддерживают начинания своих земляков.

Всего в проекте участвуют 9 организаций из 47-го региона. Ленинградскую область представл-ют: «Тропа 47», 40 маршрутов протяженностью более 150 км; «Игора», уникальный всесезонный курорт в Ленинградской области; сеть отелей «Точка на карте», залог комфортного отдыха; Тихвинский вагоностроительный завод, ключевое предприятие железнодорожного машиностроения в России; «ЕвроХим - Северо-Запад», самое мощное производство аммиака в Европе; «Выборжец» ― лидер по производству салата и зелени среди субъектов РФ; Усть-Луга, универсальный морской порт на северо-западе России; «Криогаз Высоцк» ― крупнейший терминал по производству и отгрузкам природного газа, его производительность составляет 660 тыс. тонн СПГ в год; Волховский филиал АО «Апатит», крупнейший завод фосфорных удобрений в Европе.

Поддержать лучшее, по мнению жителей Ленинградской области, достижение можно на сайте достижения.рф. Проголосовать можно сразу за несколько достижений.

Выбранные жителями проекты представят наш регион в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» в ноябре этого года.

Алексей Астапчик