Вода беспечности не прощает!

В выходные инспекторы ГИМС МЧС России провели профилактические мероприятия в местах отдыха граждан, где запрещено купание. Отдыхающим в очередной раз рассказали, насколько опасно купаться местах, не предназначенных для купания. Помимо этого, госинспекторы провели работу с судоводителями. На нарушителей были составлены административные протоколы. Профилактические мероприятия проведены и на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов. Владельцам баз даны рекомендации по эксплуатации базы в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов.

Напоминаем, что купаться можно только на официально оборудованных пляжах. Необходимо строго соблюдать правила безопасности при нахождении на воде и во время управления маломерным судном. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения! Алкоголь значительно замедляет реакции, ухудшает координацию движений и способность контролировать свое тело. Даже опытный пловец может потерять ориентацию, не справиться с течением или захлебнуться; под воздействием алкоголя человек теряет адекватную оценку рисков, становится самоуверенным и может совершать безрассудные поступки: заплывать слишком далеко, прыгать в незнакомых местах, не оценивая глубину или наличие подводных препятствий.

Также напоминаем, что, согласно ст. 2.10-2 областного закона Ленинградской области от 02.06.2003 № 47-ОЗ, нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Берегите себя и своих близких!

Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области