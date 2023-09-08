Главный судебный пристав Ленинградской области провел брифинг по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей

Александр Владимирович рассказал о реализации полномочий, возложенных на службу в установленной сфере деятельности. Также он разъяснил, что делать гражданам, если, по их мнению, представители организации, занимающейся взысканием просроченной задолженности, действуют незаконно.

- По вопросам нарушения прав граждан в случае неправомерных действий профессиональных взыскателей можно обратиться в УФССП России по Ленинградской области одним из следующих способов:

посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит. Б;

через интернет-приемную на официальном сайте Управления: r47.fssp.gov.ru;

по телефонам 8 (812) 630-35-03, 630-35-05.

При подаче заявления приложите к своему обращению документы и материалы, содержащие, в том числе сведения о ваших кредитных обязательствах, наименование организации, номера телефонов, с которых поступали звонки и смс-сообщения, ФИО физических лиц, осуществляющих взаимодействие, ваши полные контактные данные для связи. По каждому обращению отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления в обязательном порядке проводится проверка.

В качестве подтверждения своих доводов гражданин может представить детализированный отчет по номеру телефона (в случае нарушения ограничений частоты взаимодействия), аудиозаписи телефонных переговоров (если таковые имеются), скриншоты текстовых сообщений, полученных от кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах с угрозами или иными сведениями и т.п.

Руководитель территориального ведомства принудительного исполнения также обратил внимание на то, что закон, защищая права должника, в то же время не освобождает его от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает граждан от неправомерных действий со стороны юридических лиц, включенных в государственный реестр, микрофинансовых и кредитных организаций при взыскании просроченного долга.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области