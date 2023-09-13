Плановое отключение горячего водоснабжения 14 сентября в Гатчине
14 сентября в двух микрорайонах Гатчины отключат горячую воду.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на котельной № 10 с 09.00 14.09.2023г. до 15.09.23 до окончания работ, будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам:
г. Гатчина мкр. Аэродром, мкр. Мариенбург.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.