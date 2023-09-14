Воровское самообслуживание
Иногда преступники берут дело в свои руки и сами хозяйничают в телефоне своей жертвы: обманным путем заставляют граждан устанавливать приложения, открывающие удаленный доступ к смартфону, – и пиши пропало.
Рубрики: Криминал
8 сентября в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 63-летней жительницы Мариенбурга от том, что некое лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя от имени сотрудника службы безопасности сбербанка, позвонило ей на телефон и сообщило заведомо ложные сведения о том, что с ее банковским счетом происходят противоправные действия.
После этого злоумышленник через программу удаленного доступа, установленную в мобильном телефоне дамы, оформил на ее имя кредит в «МТС-Банке» и перевел деньги на неустановленные банковские счета – всего на сумму свыше 230 тысяч рублей. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.
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