Воровское самообслуживание

8 сентября в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 63-летней жительницы Мариенбурга от том, что некое лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, действуя от имени сотрудника службы безопасности сбербанка, позвонило ей на телефон и сообщило заведомо ложные сведения о том, что с ее банковским счетом происходят противоправные действия.

После этого злоумышленник через программу удаленного доступа, установленную в мобильном телефоне дамы, оформил на ее имя кредит в «МТС-Банке» и перевел деньги на неустановленные банковские счета – всего на сумму свыше 230 тысяч рублей. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.