ЕИРЦ Ленинградской области совместно с энергетиками призывают дачников передать показания и оплатить счета за электроэнергию

В настоящее время в Ленобласти задолженность дачников только за электроэнергию перед «Петербургской сбытовой компанией» (АО «ПСК») составляет порядка 437,4 млн рублей.

Для того, чтобы расчёты за услугу «электроэнергия» производились на основании реального потребления, необходимо ежемесячно до 25 числа передавать актуальные показания приборов учёта. Жителям, которые покидают свои дома до следующего дачного сезона, необходимо зафиксировать последние показания прибора учёта и передавать их также ежемесячно до 25 числа.

В случае, если показания не передаются, то, согласно действующему законодательству, первые три месяца расчёт производится по среднему объёму потребления, а далее по нормативу.

Несвоевременная оплата счетов и передача показаний неминуемо приведёт к накоплению крупной суммы долга, а впоследствии к ограничению подачи ресурса и претензионно-исковой работе.

Передать показания приборов учёта и произвести оплату удобнее всего в цифровых сервисах АО «ЕИРЦ ЛО» и АО «ПСК» при наличии у дачника прямого договора с энергоснабжающей компанией: через Личный кабинет клиента «ЕИРЦ ЛО» https://lk.epd47.ru и мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградской области» (в RuStore, AppStore и GooglePlay) или в Личном кабинете клиента ПСК https://ikus.pesc.ru/ и мобильном приложении «ЕИРЦ СПб/ПСК» (в RuStore, AppStore и GooglePlay).

В случаях, когда у владельца дачного дома не заключён прямой договор с ресурсоснабжающей компанией АО «ПСК», оплату необходимо осуществлять в адрес СНТ, которое производит оплату в адрес поставщика ресурса.