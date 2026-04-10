Более 25 тысяч учащихся Ленобласти подали заявки на карту «Школа 47»

Более 25 тысяч человек подали заявки на получение карты «Школа 47» в региональном дизайне Ленинградской области от Сбера. Карта объединяет сразу несколько важных функций — она работает как банковская карта, как пропуск в школу и как средство для безналичной оплаты обедов в столовой. Также «Школа 47» доступна как детский проездной во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах Ленобласти.

Благодаря карте «Школа 47» родители могут в реальном времени отслеживать расходы ребенка, в то время как дети получают практический опыт управления личными финансами. Помимо этого, карта снижает риск потери наличных.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Для нас важно, чтобы технологии делали жизнь людей лучше и комфортнее. Поэтому школьная карта — это не просто платежный инструмент, а залог спокойствия десятков тысяч родителей Ленинградской области. Благодаря карте они знают, что ребенок правильно питается и осознанно распоряжается своими расходами. Мы просто помогаем родителям воспитывать ответственных и финансово-грамотных людей».

Карта «Школа 47» от Сбера выполнена в уникальном дизайне, посвященном региону. Также держателям карты доступны специальные предложения и скидки от партнеров проекта. Получить карту можно в любом отделении Сбера в Ленинградской области. Внедрение школьных сервисов на основе карты «Школа 47» зависит от технической готовности каждого учебного заведения.