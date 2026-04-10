Хранители наследия Пушкина встретились в Гатчинском округе

Ленинградская область продолжает укреплять статус одного из центров культурного наследия России. Областные и петербургские музеи представляют наследие Александра Сергеевича Пушкина, связанное с разными этапами жизни и гранями творчества поэта. По приглашению комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, руководители Всероссийского музея Пушкина побывали в трех важных пушкинских местах, развитие которых проходит под эгидой Музейного агентства.

«Дом станционного смотрителя» в Выре — первый отечественный музей, посвященный литературному герою. Несколько лет назад он обновился, став интерактивным, понятным и занятным для посетителей всех возрастов. Музей может с гордостью делиться своим опытом современного обустройства музейного пространства и работы с молодежью.

Музей «Домик няни Пушкина», напротив, привлекателен тихим уютом, просторным двором для детских игр и коллекцией деревенского текстиля, которая пополняется изделиями современных рукодельниц.

Конечной точкой путешествия гостей из Санкт-Петербурга стал музей-усадьба «Суйда». Считается, что именно здесь возникли истоки творчества Александра Сергеевича — в Суйде жил его прадед Ганнибал, здесь родилась и венчалась в местной церкви его мать Надежда Осиповна, жила няня поэта. Местные легенды в пересказе Арины Родионовны легли в основу не только поэтических образов поэта, но и нашего культурного кода.

Все пушкинские музеи, вне зависимости от «прописки» — в Петербурге или Ленобласти — объединены общим делом. Вести профессиональный диалог, делиться накопленными знаниями, научными открытиями и новыми подходами в работе с посетителями — часть важной работы, которую поддерживает комитет по сохранению культурного наследия 47-го региона.