В Гатчинском районе отреставрируют ворота из крепости «Корела»
В Международный центр реставрации, который открылся в селе Рождествено Гатчинского района, отреставрируют ворота, обитые трофейными шведскими латами.
Рубрики: Культура
Эти ворота стали символом победы над врагом в Северной войне. Впечатляющий памятник петровской эпохи доставили в Международный центр реставрации.
- В ближайшее время будет проведён натурный осмотр, на реставрационном совете обсудят подходы и методы, которые будут применяться в ходе работ по сохранению этого предмета из коллекции музея-крепости «Корела», – поделились специалисты центра.
Фото: Международный центр реставрации
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