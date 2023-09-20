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В Гатчинском районе отреставрируют ворота из крепости «Корела»

В Международный центр реставрации, который открылся в селе Рождествено Гатчинского района, отреставрируют ворота, обитые трофейными шведскими латами.

Рубрики:  Культура

Эти ворота стали символом победы над врагом в Северной войне. Впечатляющий памятник петровской эпохи доставили в Международный центр реставрации.

- В ближайшее время будет проведён натурный осмотр, на реставрационном совете обсудят подходы и методы, которые будут применяться в ходе работ по сохранению этого предмета из коллекции музея-крепости «Корела», – поделились специалисты центра.

Фото: Международный центр реставрации