«Абрам Петрович Ганнибал и Шлиссельбург»: лекция в музее-усадьбе «Суйда»

27 сентября в 13.00 в музее-усадьбе «Суйда» выступит заведующая музеем истории города Шлиссельбурга Мария Валькова. На лекции «Абрам Петрович Ганнибал и Шлиссельбург» Мария Юрьевна расскажет о малоизвестных страницах биографии прадеда Пушкина. Памятник какому сподвижнику Петра I установили в Шлиссельбурге в 2011 году и какое отношение этот дипломат и советник Петра I имел к Абраму Ганнибалу? Как свои знания фортификации, полученные в Европе, Абрам Петрович применил в Шлиссельбурге, а точнее, на Ореховом острове? Откуда в Морозовском городском поселении Всеволожского района взялась деревня Ганнибаловка и какие обязанности налагала должность директора Ладожского канала на «старого арапа»? Ответы на эти и множество других вопросов ждут вас на лекции в музее-усадьбе «Суйда».

Лекция пройдет в рамках межмузейного проекта «Поделись знанием» «Открытого лектория» Российского общества «Знание». Организаторы – Музейное агентство Ленинградской области – считают, что музейные сотрудники за годы профессиональной деятельности обычно накапливают большой объем знаний, связанных не только с их местом деятельности, не только с их музеями и архивами. Пришло время поделиться друг с другом этой ценнейшей «непрофильной», «смежной» информацией.





Иллюстрация: Рудольф Яхнин. Абрам Петрович Ганнибал. 1977. Заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».