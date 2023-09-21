В Ленобласти развивается производство эпоксидной смолы

Соответствующее соглашение заключено на площадке Балтийского регионального форума BRIEF»23 между властями Ленинградской области и компанией «АТТИКА». Проектом предусмотрено строительство завода в два этапа: 1-ая очередь ― производство жидких эпоксидных смол с запуском в ноябре 2024 года, 2-ая очередь ― производство порошковых эпоксидных смол с запуском в октябре 2025 года.

«Химический кластер Ленинградской области уверенно развивается ― появляются новые направления, отвечающие требованиям рынка и нашей промышленности. Новый проект обеспечит лакокрасочную и композитную отрасли региона качественными материалами, которые являются отличным примером импортозамещения», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Планируемая мощность производства составит 18 тыс. тонн в год, в том числе 10 тыс. жидкой эпоксидной смолы и 8 тыс. тонн сухой порошковой эпоксидной смолы. Планируемый объем инвестиций ― более 900 млн рублей. Будет создано 48 новых рабочих мест.