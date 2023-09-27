Многодетные семьи смогут получить участки в разных районах Ленинградской области
Депутаты поддержали во 2-м и 3-м чтениях внесение изменений в закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям и закрепили экстерриториальный принцип.
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Теперь, если свободные участки в поселении, где проживает заявитель, будут отсутствовать, можно будет осуществить выбор в границах поселений муниципальных районов, граничащих с местом проживания, а в случае отсутствия и таких земель – в любом из муниципальных образований Ленинградской области.
Ответственность за ведение сводного реестра земельных участков и ведение реестра граждан, принятых на учет переходит к КУГИ.
Планируется, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года, после передачи всей необходимой информации от органов местного самоуправления для ведения реестра.
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