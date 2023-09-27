Многодетные семьи смогут получить участки в разных районах Ленинградской области

Теперь, если свободные участки в поселении, где проживает заявитель, будут отсутствовать, можно будет осуществить выбор в границах поселений муниципальных районов, граничащих с местом проживания, а в случае отсутствия и таких земель – в любом из муниципальных образований Ленинградской области.

Ответственность за ведение сводного реестра земельных участков и ведение реестра граждан, принятых на учет переходит к КУГИ.

Планируется, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года, после передачи всей необходимой информации от органов местного самоуправления для ведения реестра.