Александр Дрозденко: рост экономики ощутим, когда растут доходы ленинградцев

«У нас хорошо растет индекс промышленности, сельское хозяйство, растут инвестиции, но все это было бы не так хорошо, если бы не росли реальные денежные доходы населения. Это очень важно. Сколько не говори халва, а во рту слаще не будет. И сколько бы ни говорили жителям, как хорошо привлекаются инвестиции и растет ИПП, для людей это просто цифры. А когда растут реальные денежные доходы семьи, и когда серьезные деньги тратятся на социальную поддержку, вот это ― ощутимо», — прокомментировал Александр Дрозденко на заседании регионального правительства среднесрочный прогноз социально-экономического развития.

Основные показатели прогноза на заседании правительства представил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По оценкам экономического блока, в 2023 году номинальная зарплата вырастет до 65 450 руб. (109%), реальная заработная плата составит 103,3%. К 2026 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата достигнет 79 810 руб. На среднесрочном периоде реальная заработная плата будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно, среднегодовой прирост реальных располагаемых денежных доходов населения составит 3%. На рынке труда области ожидается сохранение низкого уровня регистрируемой безработицы – не выше 0,3%.

Согласно прогнозу, средний ежегодный прирост промышленного производства в 2024-2026 годах ожидается на уровне до 2,5%. Совокупный интегральный объем роста составит 11,5-12%. Инвестиции также продолжат расти: по итогам 2023 года ожидается показатель на уровне 665 млрд рублей – это почти 40% в валовом региональном продукте (ВРП), а к 2026 году ― более 1 трлн рублей, или около 50% в ВРП.

По текущей оценке, объем валового регионального продукта Ленинградской области в 2023 году будет на уровне 1,7 трлн рублей, или 101% к 2022 году. Важным фактором формирования роста ВРП в 2024-2026 годах станет реализация крупных инвестиционных проектов, и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений в Ленинградской области.