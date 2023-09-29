«Жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха…»

О новых переходах в Мариенбурге

Комиссия рассмотрела вопрос организации оборудованного места посадки и высадки пассажиров на разворотном кольце маршрутного автобуса № 18-а, а также устройства дополнительных пешеходных переходов на улице 120-й Гатчинской дивизии.

По мнению сотрудников ГИБДД, переход на пересечении ул. 120-й Гатчинской дивизии и Корпиковского шоссе оправдан (срок проведения соответствующих работ – до октября). А вот дополнительное место посадки и высадки пассажиров будет лишним – на расстоянии 200-250 метров, вблизи хлебокомбината, есть автобусная остановка.

Кроме того, администрация считает, что в связи с большим пешеходным трафиком дополнительный переход необходим рядом с перекрестком улиц 120-й Гатчинской дивизии и Гречишкина. И, в таком случае, нужны и пешеходные дорожки – для подхода к данному переходу. В связи с отсутствием финансирования в этом году, комиссия постановила запланировать устройство дорожек и перехода на 2024 год.

Дополнительные пешеходные переходы на Северной улице, вблизи железнодорожного переезда, а также на пересечении улицы Куприна с Заводской и ул. 120-й Гатчинской дивизии не нужны, посчитали челны комиссии - в непосредственной близости имеется «зебра».

Без ограничений

Ограничить сквозной проезд через двор, соединяющий улицы Урицкого и Карла Маркса, невозможно. Согласно правилам дорожного движения, сквозное движение механических транспортных средств в жилых зонах запрещено, а данная дворовая территория приравнена к жилой зоне, и на ней действуют аналогичные требования правил. Дорожных знаков, запрещающих сквозное движение через дворовые территории, законодательством РФ не предусмотрено.

В случае выявления нарушений любой гражданин вправе сообщить об этом в органы ГИБДД. Кроме того, согласно ГОСТу, на проезжей части, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках и обочинах не должно быть посторонних предметов, за исключением рекламных конструкций. Так что перекрытие проезда не представляется возможным.

Также комиссия оставила без удовлетворения просьбу об организации одностороннего движения вблизи Гатчинской начальной школы № 5. По информации комитета образования, каких-либо проблем с подвозом детей к школе нет, в том числе и зимой. Согласно ГОСТу, применение технических средств организации дорожного движения допускается на дорогах общего пользования, а территория возле школы является дворовой. Так что организация одностороннего движения не представляется возможной.

…И бело-лунные «зебры»

Комиссия рассмотрела вопрос изменения режимов регулирования светофоров на перекрестках улиц Генерала Кныша и Киевской, проспекта 25 Октября и ул. Чкалова, улиц Радищева и Чехова, а также на пересечении продолжения ул. Крупской с Красносельским и Ленинградским шоссе.

По словам представителя ГИБДД, согласно проведенному анализу, данные светофоры имеют фазы одновременного движения пешеходов и транспортных средств, что с учетом суммарной интенсивности движения не соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому Госавтоинспекция считает необходимым дооборудовать светофорные объекты специальными информационными световыми секциями бело-лунного мигания, служащими для предупреждения водителей о возможном движении пешеходов через переходы, на которые они поворачивают.

По решению комиссии, комплекс мер для приведения светофоров в соответствие с установленными требованиями, будет выполнен в 2024 году.

Комиссия планировала заслушать представителя ООО «Транс-Балт» по поводу неудовлетворительной транспортной дисциплины среди водителей, однако представитель на заседание не явился.

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com