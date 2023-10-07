Вернуть репе прежнюю популярность - с такой целью на ферме «Веси» разворачивается народное гуляние, которое уже стало традиционным и получило название «Праздник Ижорской репы».

Репа сегодня - скорее диковинка. А были времена, когда она занимала главное место на нашем столе. Репу парили, квасили, сушили. Ею начиняли пироги, из нее готовили напитки, жаркое и похлебки. Этот корнеплод хорошо рос и отлично хранился, поэтому весной был спасением от авитаминоза. Считалось, если есть репа - семья без проблем перезимует и дотянет до первой зелени. А в неурожайные годы репа заменяла хлеб.

Участники праздника увидят, как сегодня выращивают этот овощ. При желании могут принять участие в его сборе. А в качестве благодарности за помощь, гостям будет подарена половина урожая, собранного в этот день.

Гостей ждет горячий обед с блюдами из репы, детская программа с развлечениями, мастер-классы, ярмарка и концерт. Для мероприятия подготовлено просторное помещение: крытый павильон из тепличного профиля площадью 400 кв. метров. Здесь будут выделены зоны под концерт, для обеда, а также для ярмарки и мастер-классов.

Организаторы праздника Ижорской репы – дружный коллектив фермы «Веси» ждет гостей из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В осенней ярмарке примут участие местные (и не местные) умельцы и рукодельницы.

Один из музыкальных гостей праздника - фолк-группа «Корела» (Санкт-Петербург) приедет с коллекцией старинных финно-угорских инструментов. На ферме будут звучать танцевальные мелодии и песни.

Программа праздника.

11.00 – сбор репы на условиях «половина вам, половина нам»;

12.00-15.00 - ярмарка и мастер-классы для детей;

12.30-15.00 - горячий обед с блюдами из репы;

13.30 - начало детской программы;

14.30 - концерт.