Ленобласть снова пионер во внедрении цифровых сервисов

«Мы вновь первопроходцы - нас не пугают новые технологии. Мы сделали еще один шаг для удобства наших заявителей. В приоритете – не только сокращение времени обслуживания, но и вопросы безопасности и сохранности персональных данных граждан. Цифровой ID в МАХ полностью отвечает этим требованиям», - отметил директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

В ближайшее время сервис будет предлагаться в 15 областных центрах госуслуг Ленинградской области, оснащенных биотерминалами: заявители смогут обращаться в эти МФЦ без предъявления паспорта – с помощью своего цифрового профиля в МАХ.

Для создания личного цифрового профиля ID в национальном мессенджере MAX гражданину достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе либо заграничный паспорт нового образца.

Кроме того, цифровой профиль гражданина в MAX синхронизирован с порталом «Госуслуги» - это дает возможность пользователю в любой момент иметь под рукой виртуальные копии своих документов (паспорт, СНИЛС и др.).