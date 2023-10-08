Другая война: Дмитрий. Позывной «Академик»

Редакция «Гатчинской правды» от всей души благодарит за организацию встречи давнего друга нашей газеты, руководителя патриотического объединения «Отчий край» Владимира Михайловича Жилина.

Мы встретились с Дмитрием утром 9 сентября, в день Гатчины, у стелы «Город воинской славы». Праздничное оживление, предстоит торжественное возложение венков к памятнику. Владимир Жилин строго напоминает своим воспитанникам: «Этот венок вручаете губернатору, а вот этот – главе города. Смотрите, не перепутайте!» Воспитанники «Отчего края» – юноши в строгих парадных мундирах, в до блеска начищенных сапогах. Невольно думаешь: «Как форма меняет мужчину и мальчика». Этого шкета на улице и не заметишь, особенно если он в стандартной сегодня бесформенной балахонистой одежде. А тут грудь колесом, прямая спина, уверенный взгляд. Любо-дорого посмотреть!

Владимир Жилин знакомит меня с Дмитрием. «Вот наш настоящий герой! Орёл! Горжусь, что приложил руку к его становлению. Не скрою, поначалу шебутной был парнишка, ветер в голове. Сейчас - настоящий взрослый мужчина! Да, он скромный, сам не скажет. Парень награждён высшим орденом Крыма – «За верность долгу». Такими наградами там не разбрасываются, уж поверьте!»

Дмитрий высок ростом, атлетически сложен. Одежда цвета «хаки», крепкое рукопожатие, внимательный взгляд. Выглядит строго, говорит коротко, тщательно обдумывая каждое слово. При этом, на румяном лице нет-нет и мелькнёт задорная, совсем ещё мальчишеская улыбка.

- Хотел свой коптер сюда притащить, поснимать сверху праздничный город, но всё у них тут нельзя! Губернатор, охрана, повышенные меры безопасности….

- Понять их можно. Времена сейчас непростые.

- Да я не спорю, но мы же все здесь свои люди!

Довольно быстро в общении мы переходим на «ты». Дмитрий родился в начале 90-ых, между нами двадцать с лишним лет разницы, но его рассуждения и выводы нередко напоминают мне, что мы прожили совершенно разные жизни. Мне, во всяком случае, пока, не довелось побывать под огнём артиллерии, вытаскивать раненых товарищей из-под огня, встречаться с вооружённым и хорошо обученным противником лицом к лицу, когда секунда замешательства приведёт к немедленной смерти.

Две России

- Дима, какие у тебя первые впечатления после возвращения с передовой?

- Другая жизнь. Люди в разноцветных одеждах, красивые женщины, тишина! Всё, как в сказке. Пришлось долго привыкать.

- Не знаю, может я и не прав, но думаю, что вас, вернувшихся с передовой, должна несколько раздражать эта наша безмятежность. Там – война, кровь, гибель товарищей, здесь – как будто ничего и не происходит. Ведь всего несколько сотен километров нас разделяют, а как будто пропасть!

- Нет, я бы так не сказал. Мирная жизнь – это хорошо, ради неё, собственно, и воюем. Мы безмерно благодарны активистам и волонтёрам, что собирают для жителей близких к боевым действиям регионов гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, собирают деньги на снаряжение и оборудование для армии и нас, добровольцев. Но, конечно, хочется сказать, что многие здесь не до конца понимают всю серьезность ситуации. Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, и борьба эта будет очень непростой. Нам не хватает консолидации общества. Почему украинские бизнесмены серьёзно вкладываются в обеспечение своей армии, а где наши? Я на свои скромные сбережения могу, в лучшем случае, взвод солдат обеспечить снарягой, аптечками и то вряд ли, а многие наши долларовые миллионеры и миллиардеры даже не пошевелятся. Их СВО, как будто и не касается. Каждый сам по себе. Бабушки, простые работяги перечисляют по 300 – 500 рублей, а эти копейку пожалеют. Я этого не понимаю. И никто у нас там не понимает. Неужели до них не доходит, что если Россия, не дай Бог, оступится, проиграет в этом конфликте с Западом, от их миллиардов тоже не останется ни следа. Простые люди понимают, эти – нет.

Мы идём по праздничной Соборной. На сцене один другого сменяют артисты. Нарядная публика радостно аплодирует любимцам. Александр Иванович Куприн, в замечательном исполнении Александра Маврина, степенно расхаживает в сопровождении изящных дам с веерами и зонтиками. Мы учтиво раскланиваемся с великим писателем. Видно, что Дмитрию нравится вся эта праздничная суета, тем не менее, он, в своём защитном камуфляже, с сосредоточенным взглядом, явно выделяется из толпы.

- Вот ты спрашивал о главном отличии войны от мира. Здесь, как было, так и остаётся, каждый сам по себе. Вроде бы, народу много, толпа, но все по отдельности. Семьи держатся вместе, люди – нет. Там – невозможно выжить, если ты один. Люди объединены одним делом. Взаимовыручка, помощь друг другу – на первом месте. Сам погибай – товарища выручай - основное правило выживания. Пока люди здесь не объединятся, как бойцы там, нам очень трудно будет победить.

Ощущение своей нужности

- Как и когда ты оказался на Донбассе?

- Ещё в 2014-ом. Когда началась вся эта заваруха, и от нас поехали добровольцы, я подумал: «Это тоже моя война». Не мог оставаться в стороне.

- Почему ты так решил? Многие украинцы говорят, что из России тогда приехали люди, зомбированные пропагандой. Ты, вообще, смотрел наше телевидение, так называемые, пропагандистские каналы?

- Абсолютно не смотрел телевизор. Я уже хорошо знал, что такое «бандеровщина». По своим каналам, скажем так, патриотическим, казачьим я задолго до всего видел кадры, которые не покажут ни по какому телевизору. Зверства «бандеровцев» в Чечне, они ведь принимали участие в этом конфликте на стороне боевиков. Как они пытали русских пленных, видел их неприкрытую ненависть к нам и нашей стране. Меня уговаривать не надо было. Тем более, я уже отслужил в армии, умел автомат держать в руках. А туда ехали неопытные мальчишки, да и среди местных были совсем не военные люди. Собрался, тайными тропами приехал в Донецк. Прошёл обучение и… в бой.

- Наверняка, страшно было? Какие впечатления от первого боя?

- Страшно – это когда «Мама! Роди меня обратно!» – смеётся Дмитрий. – Когда что-то серьёзное взрывается метрах в шести-восьми от тебя, земля вздрагивает, и ты вместе с ней. Всякие мысли приходят в голову, что скрывать. Потом привыкаешь.

- В 2014-15-м на слуху были штурм аэропорта, Иловайский котёл, Дебальцевский. Тебе где довелось побывать?

- В Дебальцево. Под Мариуполем был, когда до города оставалось всего несколько километров. Мы могли взять тогда Мариуполь, но поступил приказ отходить. Начались минские соглашения. Перемирие.

- Обидно было?

- Не то слово! Что говорить, позже и наш Верховный главнокомандующий сказал, что, наверное, это было ошибкой, когда не додавили гадину сразу. Теперь это делать гораздо сложнее. Они зря времени не теряли.

- Я знаю, что тебя Бог миловал, обошлось без серьёзных ранений, тем не менее, была контузия. Расскажи, как это случилось?

- Да ничего особенного. Прилетели «Хаймерсы», целым пакетом, шесть штук, в наш склад боеприпасов. Знали, куда били. Разведка у них хорошо поставлена. А я как раз отлучился в небольшую сторожку, чаю попить. Начали взрываться боеприпасы. Я и мой сослуживец спрятались за печкой в сторожке. Она такая огромная, почти всё пространство занимает. На улице такой фейерверк начался, что уже впору было с жизнью попрощаться. Но обошлось контузией, влетел всё же один снаряд - залетел на чердак и там рванул.

- После «минских соглашений» вернулся домой?

- Пришлось. Но связи с боевыми товарищами не терял. Уверен был, что продолжение обязательно последует.

- Откуда такая уверенность?

- Украине совершенно не нужны были Донецк и Луганск, на самом деле. Их кураторам на Западе необходим был конфликт с Россией. Они постоянно вооружались, тренировались, готовились. Для местных всегда было понятно, что скоро что-то начнётся.

- На гражданке чем занимался?

- Работал, помогал Жилину в подготовке и воспитании подростков. Это очень важно. Не могу говорить за всех, но с моей колокольни – мы потеряли несколько поколений. Знаете, какой средний возраст у добровольца на Донбассе, у тех, кто приехал по зову души? Сорок лет! Встретить молодого человека 20-25 лет сложно. Молодёжь предпочитает пить пиво у себя в деревне или городе, заниматься всякой ерундой, но не идти защищать свой народ. Патриотическое чувство отсутствует. Владимир Михайлович много чего делает, другие тоже, но это всё из области самодеятельности.

- Ну, как же? Государство выделяет большие деньги на патриотическое воспитание, создаются разные организации. Нельзя сказать, что ничего не делается.

- Ребёнок воспитывается в семье. Большинство нынешних – дети тех, кто вырос в 90-ые. Вот и получили потерянные поколения.

- Когда принял решение о возвращении на Донбасс?

- Всегда хотел. Работал здесь, но чего-то не хватало. На Донбассе, в строю, ты – на своём месте, здесь – сам по себе. Вернулся за несколько месяцев до начала событий. Земля слухами полнится, как говорится, там уже догадывались, что вот-вот начнётся.

Война умов и за умы

Мы долго разговаривали о положении на фронте. Дмитрий эмоционален, что вполне понятно. Для него всё происходящее не просто слова для печати, но боль от потери товарищей. Он высказывает то, что во времена Великой Отечественной получило название «окопной правды». Не всегда «взгляд из окопа» способен полноценно охватить всё происходящее на полях боёв. Но высказать своё видение, он, безусловно, имеет право. Ведь, главная цель подобных высказываний – помочь нашей армии, и приблизить час победы.

- Чем нынешний конфликт отличается от событий 2014-15-го годов?

- Война принципиально изменилась, она уже другая. Новые технологии играют решающую роль. Если в Великую Оте-чественную воевали большие массы людей, танковые армии при поддержке пехоты захватывали города, авиация совершала массовые налёты, то теперь всё по-другому. Недаром нынешний конфликт называют «войной дронов». Разведка, корректировка огня, нанесение точечных ударов - всё это работа беспилотников. Интернет и цифровые технологии создают новую картину войны. Например, в город может войти один танк, а не, скажем, двадцать. Но, благодаря новым технологиям, способам передачи информации, шороху он, один, может наделать не меньше, чем два десятка. Важно правильно снять его действия и грамотно подать информацию своим подразделениям и населению. Сегодня совершенно проигранный бой можно подать, как победный и наоборот. Психологическое воздействие на свои войска и народ приобретает огромное, если не решающее значение.

- Но подожди. Всё же реальность не отменить. Если бой выигран, противник бежал или уничтожен, территория за нами, то какая разница, как подаст это событие противоположная сторона? Факты не отменить.

- Психологическое состояние войск и общества в тылу мы по-прежнему недооцениваем. Мы научились сглаживать негативный эффект от наших неудач, но пока не умеем грамотно и ярко рассказывать о своих успехах.

- Кто этим должен заниматься? Военкоры?

- Они, в первую очередь, но не только. Нужен, может быть, специальный отдел по пропаганде наших успехов. Шире нужно привлекать Интернет – блогеров, людей с передовой. Та сторона кричит, что у нас здесь сплошная пропаганда, но на самом деле её явно недостаточно. Хотя история с тем же танком «Алёша» говорит о том, что какое-то движение в этом направлении идёт. Мало совершить подвиг, нужно ещё и грамотно его подать населению.

- У тебя позывной «Академик». Такое имя ещё заслужить надо.

- Мне легко давались всякие технические штучки. Дронами я заинтересовался ещё в 2015-ом году. Нам удалось заполучить в качестве трофеев несколько коптеров. Западных, конечно. Уже тогда было понятно, что за ними – будущее.

- Можно ли говорить о нашем отставании от противника в этой области?

- Уже нет. В чём-то мы по-прежнему отстаём, в чём-то опережаем. Проблема в скорости принятия решений. То, что в частных компаниях делается очень быстро, в государственных структурах занимает слишком много времени. На мой взгляд, нужно более плотное взаимодействие частного бизнеса и государства. То, что могут быстро и качественно сделать частники, государство, в силу понятных причин, делает значительно медленнее.

И ещё о разнице

- Ты заходил на Украину со стороны Чернигова, был у Киева. Как местное население реагировало на появление наших войск?

- Нормально реагировало. Не скажу, что встречали с цветами, но и явной агрессии я не замечал.

- Украинцы любят рассказывать о жёстком обращении с их гражданами со стороны российских войск.

- Не жёстким, но осторожным. Я, если нахожусь на чужой территории, внимательно и настороженно отношусь к любому человеку, кроме солдат своего подразделения, которых знаю лично. Даже если это человек в нашей форме, военнослужащий соседнего подразделения. Лучше перебдеть, чем наоборот. Противник готов на любую хитрость и подлость. Тут, скорее, обратная ситуация. Если на территориях, которые мы только что заняли, я могу остановить любого подозрительного субъекта, проверить документы, просмотреть его телефон, что он наснимал, предположим, в нашем расположении, то на тех землях, которые уже стали нашими, приходится либеральничать. Они уже наши граждане и, формально, мы должны относиться к ним соответственно. Понятно, что их разведка пользуется этим благоприятным режимом. Много лазутчиков, людей, засланных с той стороны.

- Но в целом реакция местных, всё же, положительная?

- Те, кто нас не принял, сразу же уехали. Людям главное - чтобы не стреляли, была работа и приемлемая зарплата. Так что разговоры, что нас там ждёт долгое сопротивление – ерунда. Лишь бы они понимали, что Россия здесь всерьёз и надолго.

Будущее

- Я знаю, что ты во время отпуска немало времени тратишь на занятия в «Отчем крае». Помогаешь воспитывать подростков.

- А как иначе? Повторюсь: сейчас идёт война мозгов. Чем раньше мы начнём обучать и готовить к будущим испытаниям подрастающее поколение, тем легче будет стране и им самим в дальнейшем. Умение обращаться со сложной техникой, быстро ориентироваться в сложной обстановке нужно воспитывать с самого юного возраста.

- Чему ты учишь подростков, и есть ли у тебя какой-нибудь девиз, лозунг по жизни? То, что ты хотел бы передать будущим защитникам Родины.

- Учу управлять беспилотниками, налаживать связь. Азы оказания медицинской помощи. А девиз? Мне нравится такое выражение: «Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях». Думаю, точнее не скажешь.

- За что тебя наградили орденом «За верность долгу»?

- Пока рано говорить. Потом расскажу, после войны, если всё хорошо сложится.

Мне остаётся только привести выдержку из правил награждения высшим орденом республики Крым: «Орден «За верность долгу» является государственной наградой Республики Крым за особые заслуги при выполнении служебного и гражданского долга, которым лица награждаются: за безупречное исполнение служебных обязанностей; за инициативу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга; за мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни…»

- Тебе скоро возвращаться обратно. С каким настроением поедешь?

- Только с победным! Если ты не настроен на победу, то незачем и ехать на войну. Мы победим!

- Удачи тебе, Дима! И обязательно возвращайся живым!





Андрей Павленко