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Область дружбы. Корейский народный праздник Чхусок

Корейский народный праздник Чхусок прошел для всех желающих в октябре в Санкт-Петербурге при участии и поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Рубрики:  Общество
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