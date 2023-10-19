Социальный сертификат – для больших путешествий по малой родине

Сертификат предоставляется учащимся 5-9 классов. Получить сертификат на туристическую поездку можно через единый информационно-образовательный портал «Современное образование Ленинградской области». Инструкция по оформлению документа размещена на сайте регионального комитета общего и профессионального образования https://obr.lenreg.ru.

Реализация программы бесплатных путешествий для школьников осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году в путешествие по Ленинградской области смогут отправиться 3800 школьников. Первые 300 учащихся из образовательных учреждений региона уже совершают культурно-познавательные поездки по главным достопримечательностям ленинградской земли.

Туроператоры подготовили 26 экскурсионных программ. Содержание туров составлено по принципу «всё включено»: трёхразовое питание, проживание в гостинице уровня 3*, трансфер, услуги квалифицированного экскурсовода, страховка, входные билеты при необходимости. В новом сезоне программы стали более насыщенными и интересными. Разработаны экскурсии с патриотическим уклоном, добавилось множество развивающих игр, мастер-классов, интеллектуальных викторин и профориентационных мероприятий. Учащиеся познакомятся с Выборгом, Тихвином Шлиссельбургом, Ивангородом, Копорьем, Гатчиной и другими достопримечательностями региона.