Состоялось заседание ЛОТК

В рамках состоявшегося заседания были рассмотрены следующие вопросы:

- об основных параметрах проекта областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

- о подписании проектов обязательств сторон на 2024 год к Ленинградскому областному трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы и регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2024 год;

- о состоянии и мерах по улучшению охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Ленинградской области;

- о состоянии трудовой миграции в Ленинградской области, а также стоимости патента для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Ленинградской области в 2023 году.

Стороны социального партнерства заслушали представленные доклады, особое внимание сторон работодателей и профсоюзов уделено обсуждению основных параметров бюджета региона на 2024 год, принято решение о дальнейшем продолжении работы сторон по обсуждённым направлениям социально-экономической политики региона.