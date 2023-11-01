Ленобласть приглашает на выставку «Россия»

«Мы провели серьёзную подготовительную работу, чтобы на ВДНХ представить самые заметные достижения и направления развития нашего региона. Самый главный посыл ― наша сила в единстве: объединяя усилия власти и бизнеса, культуры и образования, а также опыт соседних регионов, мы сможем достичь ещё более впечатляющих результатов. Мы гордимся возможностью показать всей стране, с каким уважением мы относимся к нашей общей Родине», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Серебряное ожерелье России» — межрегиональный туристский проект, созданный в 2012 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, состоит из комплекса маршрутов, объединяющих регионы Северо-Запада страны. Поучаствовать в мероприятии смогут все посетители ВДНХ. Для этого нужно прийти в сектор В павильона № 75.

Цель квеста в усилении привлекательности всей экспозиции СЗФО и в продвижении макрорегиона. С помощью паспорта туриста и виртуальных заданий участники смогут ближе познакомиться с регионами проекта и получить памятный подарок. Среди самых активных будет разыграна туристическая поездка в один из регионов Северо-Запада

В торжественной церемонии открытия примут участие вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк и заместитель председателя правительства – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Стенд Ленинградской области откроется также первой временной экспозицией с настоящим симулятором гоночного автомобиля от «Игора Драйв». Это первая из пяти сменяемых экспозиций, предусмотренных на стенде.

Также на стенде будут представлены знаковые объекты Ленинградской области ― замки, крепости, порты, производства, которые оживут на интерактивном игровом столе, спроектированном специально для выставки. Гости смогут построить уменьшенную копию Выборгского замка и самый большой на Балтике порт Усть-Луга или всесезонный курорт «Игора». В число представленных объектов вошли также сеть отелей «Точка на карте», крупнейший завод фосфорных удобрений в Европе – Волховский филиал АО «Апатит», строительные проекты ГК «Самолет» и ГК «А101». Фрагменты макетов будут оснащены особыми датчиками, поэтому после сборки готовые 3D-модели «оживут» благодаря анимации, подсветке и звуковому и видео сопровождению.

Уже в первый день работы экспозиции на стенде ждут не только гостей ВДНХ, но и делегации молодежи Ленинградской области, которые примут участие в мероприятиях стенда.

Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Гости выставки смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Организаторами запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.