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На Госуслугах можно проверить подлинность паспорта

Проверьте паспорт с помощью нового сервиса! Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами.

Рубрики:  Общество

Сервис определяет:

действительность паспорта — не истёк ли срок его действия

подлинность паспорта — выдавался ли МВД документ с такими данными

 

Как проверить паспорт

 

Откройте сервис Госуслуг  

Введите серию и номер паспорта

Введете указанные в документе фамилию и имя

Нажмите «Продолжить»

Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт действительный и подлинный, появится статус «действительный», если подлинный, но просроченный — «недействительный», если поддельный — «данные не найдены».

 

Если сервис не найдёт ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения о вашем документе.