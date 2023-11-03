На Госуслугах можно проверить подлинность паспорта

Сервис определяет:

действительность паспорта — не истёк ли срок его действия

подлинность паспорта — выдавался ли МВД документ с такими данными

Как проверить паспорт

Откройте сервис Госуслуг

Введите серию и номер паспорта

Введете указанные в документе фамилию и имя

Нажмите «Продолжить»

Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт действительный и подлинный, появится статус «действительный», если подлинный, но просроченный — «недействительный», если поддельный — «данные не найдены».

Если сервис не найдёт ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения о вашем документе.