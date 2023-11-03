На Госуслугах можно проверить подлинность паспорта
Проверьте паспорт с помощью нового сервиса! Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами.
Рубрики: Общество
Сервис определяет:
действительность паспорта — не истёк ли срок его действия
подлинность паспорта — выдавался ли МВД документ с такими данными
Как проверить паспорт
Откройте сервис Госуслуг
Введите серию и номер паспорта
Введете указанные в документе фамилию и имя
Нажмите «Продолжить»
Сведения сверяются с данными МВД. Если паспорт действительный и подлинный, появится статус «действительный», если подлинный, но просроченный — «недействительный», если поддельный — «данные не найдены».
Если сервис не найдёт ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения о вашем документе.
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