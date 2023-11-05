«Ехали на тройке с бубенцами…»

В разгар золотой осени после традиционной встречи с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области представители средств массовой информации 47 региона отправилась по исторической дороге Санкт-Петербург – Выра – Рождествено - Луга.

Немного воображения, и вы уже не в современном автобусе, а летите на тройке вороных, вместо водителя – удалой ямщик, а «убегает лентой вдаль» не «дальняя дорога», а Динабургский тракт. В разные годы он назывался «дорога из Смоленска в Петербург», Порховский, Динабургский, Двинский тракт, а потом Киевское шоссе.

Путешествие по Динабургскому тракту- Выра

Как утверждают краеведы, при жизни Александр Сергеевич Пушкин не раз проезжал по этому тракту. В увидевшей свет в 1831 году повести «Станционный смотритель» смотрителем станции был Самсон Вырин, что можно понять как намек на почтовую станцию в Выре. На самом деле образ Самсона Вырина собирательный, и Пушкин 13 раз останавливался на другой станции - рядом с берегом реки Оредеж, примерно в 300 метрах от нынешней. К сожалению, прежняя станция до наших дней не сохранилась. Но эти «детали» не помешали в 1972 году в бывших корпусах почтовой станции в Выре открыть музей литературного героя «Дом станционного смотрителя».

После реконструкции в музее представлена совершенно новая экспозиция - «Путешествие по Динабургскому тракту», рассказывающая об особенностях путешествий по России в прежние времена. Трактиры, дворянские усадьбы и почтовые конторы – непременные составляющие этого путешествия. Любопытный экспонат выставки - чемодан-шкаф, где можно повесить платья, разместить дорожные чайники-самовары, которые не редко брали с собой в поездку. Экспозиция позволяет увидеть много разных предметов быта XIX века и изучить транспортную систему прошлого.

На стене висит карта Динабургского почтового тракта - именно так в XIX веке называлась дорога, проходившая мимо почтовой станции в Выре. Тракт этот строился основательно и постепенно: с 1830-го по 1841-й год. Нижний слой дороги состоял из крупных камней, верхний - из мелкого щебня. С обеих сторон дорога ограничивалась бордюром. По краям тянулись водоотводные канавы, а за ними были расположены полосы земли для прогона скота.

Изначально эту дорожную сеть строили для военных и государственных курьеров. Чтобы не было промедлений, использовался принцип эстафеты: на каждой почтовой станции курьер пересаживался в новый экипаж и мчался до следующей остановки, где снова менял коней. Так путь не прерывался ни днем, ни ночью. Со временем почтовые лошади стали доступны и просто состоятельным людям. Стоимость проезда «на перекладных», когда лошади предоставлялись по первому требованию, «вне очереди», была высокой. Ехать «своим ходом» было дешевле, но гораздо дольше: на станциях лошадей вечно не хватало, а смотрители были обязаны придерживать их для срочных курьеров и высоких чинов.

На протяжении десятилетий Динабургский почтовый тракт был одной из важнейших государственных трасс. Длина дороги от Петербурга до Динабурга (нынешнего латвийского Даугавпилса) составляла 496 верст (529 км). Почтовые кареты преодолевали это расстояние за 4-5 суток. Лошадей приходилось менять более 20 раз, поэтому число почтовых станций вдоль Динабурского тракта в разное время было от 20 до 25. Самой быстрой была дорога зимой – по снегу на санях.

Передвигаясь от экспозиции к экспозиции, мы совершаем виртуальное путешествие по почтовому тракту, а потом садимся в автобус и вновь отправляемся в путь, где прошлое переплетается с настоящим.

Рождествено: удивительное рядом

Динабургский тракт проходил мимо сел и деревень с богатой историей. Сейчас, повторяя путь путешественников XIX века, нельзя не полюбоваться селом Рождествено. Тут и Рождественская церковь на высоком берегу, и родники, и музей-усадьба.

Пока музей закрыт на реставрацию, можно погулять в старинном парке и оценить масштаб построенного рядом Международного реставрационного центра. Здесь уже работают самые современные реставрационные мастерские по металлу, живописи, дереву, лепному декору и другим материалам. Команда специалистов, вооруженная приборами и техникой, от которой захватывает дух, спасает, возрождает и дает новую жизнь произведениям искусства.

Кстати, на конец октября 2023 года в списке вакансий центра реставрации значились: хранитель фондов, бухгалтер, художник-реставратор по фотоматериалам, графике и бумаге, специалист художественного и выставочного отдела. Если вы нашли себя в этом перечне, обращайтесь в Международный реставрационный центр.

Мимо дворянских усадеб, ярмарок, на которых можно купить все, что потребуется, путешественник ехал дальше. По пути мог заглянуть в уездный город, чтобы побывать в придорожном трактире. Ведь на небольших почтовых станциях трактиров не предусматривалось.

В наше время экскурсовод обязательно расскажет о другой оживленной транспортной артерии – реке Луге. Она была настолько полноводна, что по ней ходили пароходы. История лужского судоходства очень любопытна и заслуживает отдельного рассказа.

Луга - отличный город для пеших прогулок

Примерно посередине между Санкт-Петербургом и Псковом находится Луга - самый южный из всех городов Ленобласти. Луга преобразована в город из Лужского посада в 1777 году, во время правления Екатерины Великой. Лужане это помнят и установили в центре города памятник императрице.

В начале XIX века здесь бывал Александр Пушкин. И хотя про Лугу он писал несколько язвительно, его тоже здесь чтут. Мечтающий Александр Сергеевич сидит на скамейке на берегу реки Луги, а рядом всегда много желающих сфотографироваться с «солнцем русской поэзии».

Как только в Лугу пришла железная дорога, в городе и его окрестностях стали строиться дачи. Благодаря относительной сухости здешнего климата и обилию хвойных лесов, это место считалось целебным. Река, холмистая и песчаная местность, большой вокзал, сады и аллеи – все способствовало тому, что в летнее время в Лугу и ее окрестности съезжалось много дачников.

В городе возвели три каменных собора - Екатерининский, Воскресения Христова и во имя Казанской иконы Божией Матери. Кроме православных храмов в Луге построены католический храм Святого Николая и лютеранская церковь.

Собор в честь святой великомученицы Екатерины - один из первых, воздвигнутых в городе Луга, построен на деньги, выделенные Екатериной II указом от 10 сентября 1779 года. Архитектура схожа с протестантской церковью. В 1930-е годы собор закрыли. В дальнейшем помещения использовались под детский кинотеатр «Родина». Во второй половине 1993 года собор был освящен и передан РПЦ.

В 1990-е Луга выглядела очень печально. Сейчас город не узнать. И это уже смогли оценить туристы и дачники. Масштабное благоустройство с созданием современных общественных пространств охватило всю прибрежную территорию. А место это очень живописное.

Стильные прогулочные зоны и набережная протянулись на четыре километра. Здесь и спортивные площадки, и подвесной мост, и огромный чудо-корабль, и очень милые арт-объекты. А когда в рамках проекта реконструкции в Заречном парке, на смотровой площадке, расположенной на берегу реки, появился символ города – гигантский золотой лосось, только ленивый не высказался по этому поводу.

Череменецкое озеро - обитель, совхоз, турбаза

Череменецкий государственный природный заказник в восьми километрах к юго-востоку от Луги включает в себя озера Врево и Череменецкое вместе с частью прилегающих земель. Озера масштабны и богаты рыбой. Здесь с незапамятных времен жили люди. У Череменецкого озера в урочище Боровское Купалище находятся древнерусские могильники. На одном из высоких островков Череменецкого озера расположен Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь.

За более чем 500-летнюю историю чего здесь только не было! В XIX - начале XX века территория вокруг монастыря и на местных озерах была обжита знатью. Близость столицы, живописные места, духовный центр в виде монастыря способствовали этому. Местные дворяне всячески поддерживали рост обители. Монастырь - последнее пристанище Апраксиных, Елагиных, Пушкиных, Половцевых. Последние владели богатой усадьбой Рапти. От озера к дворцу поднимались террасы с водными и зелеными партерами. Через них были устроены каналы и мостики. Современники часто называли усадьбу Рапти «маленьким Версалем». В монастыре находится фамильный склеп Половцевых, который до сих пор сохранился. А вот большого монастырского кладбища вокруг храма нет. Его уничтожили. Старинные надгробия с известными дворянскими фамилиями можно найти в разных частях острова.

К началу XX века в монастыре, помимо двух храмов, имелись трапезная, братский корпус, гостиница, церковно-приходская школа, портняжная и сапожная мастерские, хлебопекарня, квасоварня, ледник, скотный двор, молочная, коровник, кузница, гумно с ригой, сенные сараи и бани. Для удобства остров соединили с большой землей насыпным перешейком, и он стал полуостровом.

На берегу Череменецкого озера находилась пристань, курсировал первый в Лужском уезде колесный пароход, привезенный в Лугу из Санкт-Петербурга по железной дороге.

При советской власти монахи пытались соответствовать времени - организовали артель, часть зданий отдали под детский дом. Но исход был печальный… Отлаженное монастырское хозяйство перешло в совхоз. Затем была школа садоводства, а в 1970-80 годах - популярная турбаза. Местные жители вспоминают палаточные лагеря, лодочные походы.

В 1962 году на озере посеяли канадский рис. Это и другие вмешательства человека в природу сказались на состоянии озера - оно стало зарастать. К началу XXI века большинство построек находилось в руинах, особенно главный собор, который взрывали и разбирали для хозяйственных нужд «на кирпичи».

За последние 20 лет обитель почти полностью восстановилась. Здесь вновь уютно и светло, и какая-то невероятная атмосфера. Погода - и та более благоприятная. Можно прогуливаться под вековыми деревьями, как это делали дворяне сто и двести лет назад, можно приложиться к чудотворной иконе Иоанна Богослова, купить монастырский хлеб и мед.

Приехать на остров можно самостоятельно: на автобусе из Луги до деревни Госткино и далее три километра пешком. Или совершить велопрогулку от Луги. Но удобней всего - на автомобиле. Стоит учесть: на перешейке, ведущем на остров, стоит будка со сторожем, вечером могут не пустить.

Побывав здесь, понимаешь, что эти места особенные, и не удивляешься тому, что людей сюда тянет уже более пяти столетий.

Орловские рысаки из Калгановки

Рядом с Лугой в деревне Калгановке находится единственный в Ленинградской области конезавод, разводящий орловских рысаков. Здесь выращивали знаменитых орловских рысаков с начала ХХ века. Конезавод основан Георгием Михайловичем Курдюмовым, действительным членом «Императорского Санкт-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства». В 1922 году «Калгановский Конный Завод» был национализирован, позднее переименован в Государственный племенной завод «Звездочка», а с апреля 1999 года – ЗАО АПП «Северная Звезда» КЗ «Звездочка».

На экскурсии вы узнаете о самых тяжелых годах, о великих энтузиастах и возрождении конезавода. Именно под таким названием – «Возрождение» в 2015 году в Калгановке состоялся праздник, посвященный открытию Музея вековой истории Калгановского конного завода. В музее собраны самые разнообразные экспонаты – от племенных книг Государственного племенного завода «Звездочка», наград и скульптур с изображением лошадей до конной амуниции времен Великой Отечественной войны, найденной на Лужской земле. Еще с «Курдюмовской эпохи» сохранились элементы барельефов усадьбы помещика Курдюмова, его кресло и интереснейшие фотографии 1930-х годов прошлого века.

Сейчас главная цель конного завода - сохранение и приумножение орловского рысака, исконно русской породы лошадей, которая была практически потеряна во времена СССР.

Сегодня поголовье завода насчитывает более 50 лошадей разных пород. Прежде всего, это Орловская рысистая порода: племенные жеребцы и кобылы, а также молодняк разного возраста. Параллельно завод занимается разведением Ахалтекинской породы. Здесь представлены и другие породы лошадей - русская рысистая, вятская, англо-арабская, а также красавцы-тяжеловозы, элегантные пони, различные межпородные помеси.

При конном заводе «Калгановский» организовано небольшое фермерское хозяйство, где можно приобрести экологически чистые продукты: молоко коровье и козье, творог, сметану, яйца, домашний сыр, парную говядину. Можно прокатиться на лошади верхом, купить сувениры. Посещение контактной фермы также может быть включено в экскурсионную программу.

Татьяна Можаева