Ленинградская область помогает восстанавливать леса в новых регионах

«Когда в апреле этого года мы вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным высаживали ели и сосны из Ленинградской области у подножия Саур-Могилы, я пообещал, что поставки саженцев будут регулярными. Это ― часть нашей помощи Донбассу, которая носит системный характер. Ленинградская область продолжает сегодня работы на объектах в Енакиево, Мариуполе, Макеевке. Жителей этих населённых пунктов мы уже воспринимаем как своих. В Мариуполе уже есть «Ленинградский квартал», будет со временем на Донбассе и «Ленинградский лес», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Гуманитарный «зелёный» груз успешно доставлен в новые регионы, об этом сегодня сообщил Алексей Шебалкин, председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.

Ленинградская область участвует в лесовосстановлении новых российских регионов по поручению губернатора Александра Дрозденко. Работа контролируется комитетом по природным ресурсам Ленинградской области. Весь посадочный материал тщательно отбирается и обладает высокими показателями приживаемости, а качество ленинградских сеянцев подтверждено документально.

За 2023 год это уже вторая масштабная акция — в апреле в Донецкую Народную Республику отправили 100 тысяч сеянцев: 70 тыс. сеянцев сосны обыкновенной и 30 тыс. сеянцев ели европейской.

В Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре проводится комплекс работ, включающий в себя переработку лесосеменного сырья хвойных пород, хранение семян и выращивание из них посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС) по современной технологии для проведения лесовосстановления в лесном фонде Ленинградской области.