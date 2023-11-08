Память сотрудников ОВД почтили на Пискаревском кладбище

В церемонии приняло участие руководство ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во главе с генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным, сотрудники различных подразделений органов внутренних дел, представители органов государственной власти города и области, других правоохранительных структур и общественных организаций, ветераны и члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

По традиции колонна также возложила цветы к мемориальной доске сотрудникам органов внутренних дел и пожарным, отстоявшим блокадный Ленинград. Всего за годы блокады погибли более 2500 сотрудников пожарной охраны и 1230 сотрудников милиции.

Ленинградскую область представляли вице-спикер Законодательного собрания Саяд Алиев и заместитель председателя правительства - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области