Слова «ниже пояса»: почему сквернословие – это плохо?

К сожалению, нецензурную брань в наши дни можно услышать везде — в общественных местах, в телефонных разговорах, в компаниях друзей и даже в семьях. Сквернословие стало приметой времени, и это не может не беспокоить тех, кто связан с воспитанием и образованием нашей молодёжи.

Особенно обеспокоены распространением этой дурной привычки священнослужители, которые усматривают её причины не только в низком культурном уровне нынешнего общества. Как они уверены, сквернословие прежде всего, опасно с духовной точки зрения, поскольку взывает к самым тёмным силам в мире и в человеке.

Как говорит отец Сергий, опыт бесед с детьми на тему сквернословия у него уже есть. В Покровской церкви в Прибытково ежемесячно проходят так называемые «детские литургии», главными участниками которой становятся юные прихожане церкви. И тему сквернословия здесь, конечно, не обходят в силу его беспрецедентной распространённости. Отец Сергий решил пойти дальше, продолжив такие беседы с подростками Кобринской школы.

В рамках цикла просветительских бесед священник провёл небольшой социологический опрос среди семиклассников и их родителей по теме «Нецензурная речь». Его задачей стало выяснить, насколько сильно распространено сквернословие среди школьников и в их семьях, и как они относятся к нецензурной лексике. Также отец Сергий надеется пробудить у детей интерес к новым знаниям, обратить их внимание на недостатки нашего общества и поиски способов их преодоления.

На заключительной встрече со школьниками, которая состоялась 24 октября, отец Сергий рассказал о результатах опроса и уже на их основании ещё раз обсудил с ребятами эту проблему.

По словам священника, на вопрос о вероисповедовании большинство детей ответили, что они — православные христиане. Православными назвали себя и практически все взрослые. При этом ненормативную лексику в своей речи использует большинство опрошенных, включая взрослых.

Как рассказал отец Сергий, корни сквернословия уходят в язычество. Скверные слова «ниже пояса» входили в заклинания, обращенные к языческим божествам, и были связаны с половой сферой. По сути, так называемый мат являлся языком общения со злыми сущностями - демонами или бесами. Сквернословие в своих наговорах использовали также ведьмы и колдуны, чтобы наслать на человека проклятие. Получается, что, употребляя мат в разговоре с друзьями или родными, люди, сами того не подозревая, совершают своего рода ритуал, призывая зло к себе или к своим близким.

В христианстве сквернословие считалось следствием сокрушения сердца нечистыми страстями, «ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12: 34). Но большим грехом считалось не только употребление матерных слов, но и любых других бранных слов. Как говорил апостол Павел, «никакое слово гнилое да не исходит из уст ваших» (Еф. 4: 29).

Слово «сквернословие» происходит от слова «скверна». В словаре Даля оно толкуется так: «мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растление; все богопротивное».

В христианской Руси к сквернословию относились весьма негативно. Считалось, что матерным словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божья, во-вторых, родная мать человека и, наконец, мать-Земля. Историк и мыслитель XVII века Иван Тимофеев одним из главных пороков и грехов, которые едва не погубили Россию, считал «зловонное произношение языком и устами матерных скверных слов». Михаил Ломоносов называл такие слова «презренными».

Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было распространено, но и являлось уголовно наказуемым. Кстати, как напомнил отец Сергий, «скверная» брань законодательно наказуема в России и в наши дни. Закон Российской Федерации рассматривает нецензурную брань в общественных местах как правонарушение – «мелкое хулиганство», которое карается штрафом или административным арестом до 15 суток. Нецензурная брань, высказанная в адрес конкретного лица, расценивается уже как оскорбление, то есть это уже не административное преступление, а уголовное.

На вопрос анкеты, считают ли дети и взрослые допустимым в общении людей использование матерных слов, только пять детей ответили положительно. У многих детей есть сомнения в том, какие слова нельзя произносить. Абсолютное большинство взрослых считает, что мат использовать нельзя.

И всё же, на вопрос о том, используют ли они мат, большинство взрослых, как и большинство детей, ответили положительно. При этом от использования в своей речи нецензурных выражений и матерных слов хотят избавиться больше половины детей. Взрослые хотели бы отказаться все.

Чтобы ребята лучше усвоили урок, отец Сергий провёл с ними небольшой опыт. Он предложил подросткам выбрать воду для питья из трёх бутылок. В одной бутылке была святая вода, в другой — вода из-под крана, в третьей — вода, в которой он на глазах у ребят растворил мусор и грязь. Все ребята выбрали для питья святую воду.

- На этом примере я показал вам, что есть чистота, и что есть грязь, - прокомментировал этот простой опыт отец Сергий. - Сейчас вы отказались от грязи, а значит, и дальше сможете отказываться от неё, в том числе, и в словах.

Кстати, как рассказал детям священник, вода способна менять свою структуру в зависимости от произнесенных над нею слов. Это подтверждают многочисленные исследования учёных. Слово может созидать, и слово может разрушать. Слова добра и любви созидательны, а мат и сквернословие – разрушительны. Красивые слова молитвы формируют очень красивую структуру воды, а у той воды, над которой матерились, структура деформировалась.

- Я очень доволен этими беседами, - признался отец Сергий после последней встречи с детьми. - Главное, что ребята слушали, причём с каждым разом всё внимательнее. В опыте с бутылками подростки выбирали не просто чистую воду, а святую воду. Это как раз показывает, что нормальный человек стремится не только к чистоте, но и к святости. Но в жизни бывает всякое. Огромную роль в том, что касается всяких вредных привычек, конечно, играет социальное окружение ребёнка.

Как подчеркивает священник, дети, как правило, перенимают образ жизни, к которому привыкли в своей семье. И в этом смысле воспитывать их бесполезно. Многое зависит от взрослых, от их осознанного отношения к проблеме воспитания и культуры.

- Очень важно, что, согласно опросу, абсолютное большинство и взрослых, и детей хочет избавиться от привычки сквернословить, - отмечает отец Сергий. - Это говорит о том, что они поняли, что это плохо. А это и было главной задачей наших бесед — привести детей к пониманию того, что это плохо. А если это плохо, то этого не нужно делать. С другой стороны, я думаю, что вряд ли стоит ждать от таких встреч быстрых результатов. Ребята сейчас находятся в том возрасте, когда часто хотят выглядеть хуже, чем они есть. Но процесс взросления не остановить. Рано или поздно дети вырастут и сами примут решение: нужно им это или нет... Надеюсь с этими же ребятами встретиться через год и опросить по этой же анкете. И тогда будет понятно, произошли ли с ними какие-либо изменения, стали ли они меньше использовать брань в своей речи, и как они к этому относятся.

Как говорит отец Сергий, на теме сквернословия в Кобринской школе решили не останавливаться. Возможно, следующей темой для просветительских бесед с ребятами станет уважение к старшим.

Юлия Лысанюк