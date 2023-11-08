Собрался на охоту? Надень оранжевый жилет!

Как рассказал главный специалист учреждения «Леноблохота» Александр Данилов, с 15 сентября в Ленинградской области идет загонная охота на лося, кабана, медведя, и соблюдение техники безопасности при этом должно быть неукоснительным.

- Обязательное требование: все лица, участвующие в коллективной охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости – красного, желтого или оранжевого цвета. Например, яркие жилеты со светоотражателями. Поскольку многие охотятся с карабинами – оружием повышенной опасности, загонщики должны быть особенно осторожны. По зверю человек стреляет не на открытом месте, а из кустарника, и очень часто случаются рикошеты – пуля летит не туда, куда охотник целился. Поэтому старший команды обязательно проводит инструктаж и четко указывает сектора обстрела каждого охотника. Если зверь вышел за сектор обстрела, стрелять ни в коем случае нельзя. Даже если зверь уйдет. Человеческая жизнь дороже, а охота еще только недавно открылась.

Александр Данилов напомнил, что до 30 ноября продлится охота на водоплавающую птицу – гусей и уток. На боровую – рябчика, вальдшнепа – до 28 февраля. С 15 сентября открыта загонная охота на лося, кабана, медведя. По нормам добычи, на Ленинградскую область выделено 2045 особей лося, в том числе около 80 особей – на добычу в Гатчинском районе.

Кабана в нашем регионе по-прежнему регулируют, а он плодится. По требованию Минприроды России, из-за опасности занесения африканской чумы свиней, численность кабана в Ленобласти необходимо снова довести до 0,25 особи на 4 гектара. Поэтом квота на кабана не устанавливается, но разрешения на охоту выдаются согласно учетам.

С начала охотничьего сезона в Гатчинском районе было добыто пять медведей, пять кабанов и два лося. Пока.

За добычу волка - премия

Добыча волка не лимитируется, но всячески поощряется. Теперь охотники получили прямой материальный стимул.

- В прошлом году было несколько обращений от деревенских жителей – волки терроризировали зимой деревни, воровали даже кошек и собак прямо с цепи, – рассказывает Александр Данилов. – В ходе охоты было добыто больше полутора десятка волков, но они продолжают размножаться, причем не только в нашем районе, но и в соседних, на севере Ленинградской области. Поэтому областное правительство издало постановление о выплатах денежных вознаграждений за добычу волков на территории Ленинградской области.

Право на премию имеют охотники, добывшие волков в 47 регионе на основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения). И есть условия. Охотник должен сообщить сотруднику комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира о своей добыче: нарисовать карту-схему участка, где он добыл волка, поставить GPS-точку на карте, сделать фотографии и представить в доказательство либо волчью голову в шкуре, либо всю тушу. Можно позвонить – инспектор подъедет на место, посмотрит следы и убедится, что охотник действительно добыл зверя. А не привез его сюда из Псковской области, например. На ухо зверя ставится метка, чтобы его второй раз не сдали.

Однако фактический сезон охоты на волков еще не наступил.

- Осенью, как правило, волка добыть можно только случайно, когда охотники охотятся на кабана или медведя с вышек, и волки случайно выходят на кормушки, – поясняет Александр Данилов. – А организовать специально охоту на волка, пока не выпал настоящий снег, довольно тяжело. Или надо делать приваду, но она запрещена ветеринарными правилами, потому что любая привада – это рассадник болезней. Лучше на волков охотиться при выпадении устойчивого снежного покрова, загоном, с флажками.

Андрей Соколов