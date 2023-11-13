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На Госуслугах появятся электронные студенческие

На Госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачётные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Можно будет онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов.

Рубрики:  Общество

Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году.

Кто сможет воспользоваться:

- студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры

- ординаторы, аспиранты

 

Планируется, что с помощью электронных документов можно будет:

Купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички

Оформить проездной на городской транспорт

Посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам

Пройти на территорию университета

В любое время отслеживать свою успеваемость

Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на Госуслугах.

 

Электронный студенческий не отменяет обычный. Студент может одинаково пользоваться обоими документами.

Сервис реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».