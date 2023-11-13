На Госуслугах появятся электронные студенческие

Проект соответствующего документа Минцифры опубликовало на regulation.gov.ru. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году.

Кто сможет воспользоваться:

- студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры

- ординаторы, аспиранты

Планируется, что с помощью электронных документов можно будет:

Купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички

Оформить проездной на городской транспорт

Посетить концерты, музеи и другие культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам

Пройти на территорию университета

В любое время отслеживать свою успеваемость

Пользоваться электронным студенческим несложно: его можно предъявлять на экране телефона. Список мест, где эта возможность подключена, будет обновляться на Госуслугах.

Электронный студенческий не отменяет обычный. Студент может одинаково пользоваться обоими документами.

Сервис реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».