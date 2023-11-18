«Гатчинская программа» Валерия Чкалова

- Идея у меня как директора «Чкалов парка», естественно, возникла давно. Но тут ещё и сложились благоприятные обстоятельства. Недавно Гатчина стала столицей Ленинградской области, повысился её статус, а вместе с ним и интерес к городу, к его истории. Посмотрите, сколько в городе установлено памятников! Здесь, в руководстве Гатчины (не хочу петь дифирамбы, но, поверьте, у меня большой опыт работы с администрациями различных городов), сложилась замечательная команда. Мы сразу нашли отклик со стороны главы Гатчинской администрации Людмилы Николаевны Нещадим. Заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры Лариса Игоревна Абаренко оперативно решает все возникающие вопросы. Оказывает огромное содействие заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Марк Витальевич Кравчук. Руководитель Управления строительства Сергей Сергеевич Чернобривец всегда на связи. Они быстро создали группу по содействию проекту. Честно говоря, по сравнению с чиновничьими мерками, принятыми в нашей стране, почти мгновенно. Я обязательно хотел назвать фамилии этих людей, потому что без их помощи установка бюста могла бы затянуться на долгие годы. Дело это не такое простое, как может показаться со стороны. Например, как рассказывает Сергей Чернобривец, который руководит работами по созданию фундамента для будущего бюста, на том месте, где он будет установлен, раньше располагался жилой дом, под землей сохранились многочисленные старые коммуникации. Сама заливка бетона в такой ситуации – уже проблема.

Выбор места для бюста отнюдь не случаен. Установка проходит в рамках благоустройства улицы Чкалова. Бюст Валерию Чкалову - один из элементов этого процесса.

- Кто скульптор, автор бюста?

- Народный художник России, академик Российской Академии художеств Салават Александрович Щербаков. На мой взгляд, естественно, это моё субъективное мнение, один из лучших скульпторов России. У него огромный опыт работы. Он автор, прежде всего, больших, монументальных скульптур, одна из самых известных – 17-метровый памятник князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Но работает и с малыми формами. Сначала из пластилина или гипса создаётся сам образ, в полторы натуры, то есть, бюст, естественно, больше по размерам, чем сам реальный человек, ведь он будет стоять на высоте 2-х метров и должен быть хорошо виден.

- А кто утверждает созданный скульптором образ? Как я понимаю, «Аллея Российской Славы», как заказчик? Или чиновники Министерства культуры, например.

- Не обязательно. Проект «Аллея Российской Славы» – гражданская инициатива. К государству и его структурам мы не имеем никакого отношения. В процессе подготовки проекта со скульптором оговариваются все особенности образа героя. По изготовлении утверждает либо руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Леонидович Сердюков, либо руководители местных отделений.

Сейчас в списке нашего проекта 460 имен. Начиная от великих героев прошлого, таких, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков. Валерий Чкалов вполне вписывается в этот ряд. Заканчивая героями сегодняшнего дня. Например, летчик Роман Филиппов, погибший в Сирии, помните – «это вам за пацанов!» Участникам СВО уже установлены несколько бюстов.

- Не могу не задать вопрос про деньги. Кто финансирует все эти работы? Ведь затратная часть, наверное, немалая?

- Безусловно. Скульптору надо заплатить, отливка, перевозка бюста тоже стоят немало. Прежде всего, нам помогают частные лица. Бюсты мы традиционно дарим ведомственным учреждениям, муниципалитетам, в том числе и бюст Чкалова. Это дар «Аллеи Российской Славы» городу Гатчине.

На изготовление постамента и транспортировку из Краснодара затраты взяла на себя, в рамках гражданской инициативы, «Реставрационно- Строительная компания «АСК-Строй», директор Сергей Ким.

Семья

Валерий Павлович Чкалов служил в Гатчине сравнительно недолго, в 1926-1928 годах. Однако, можно уверенно утверждать, что это был один из самых ярких периодов его жизни. Здесь он женился на горячо любимой девушке Ольге Эразмовне Ореховой. Ухаживание длилось три года. Ольге нравился красивый и мужественный лётчик, но она хорошо помнила слова матери: «Лётчики – первые кандидаты на тот свет».

Семья Ореховых жила в Ленинграде у Чёрной речки, рядом с местным аэродромом. Они не раз видели аварии самолётов и гибель лётчиков. Тем не менее, Валерий Чкалов, человек настойчивый, добился своего, свадьба состоялась. Здесь, в Гатчине, родился их первенец Игорь. Всего в семье Чкаловых было трое детей. После трагической гибели мужа Ольга Эразмовна не вышла замуж. «Так больше и не встретила ему подобных», - объясняла она детям.

- Виталий, предполагается ли присутствие на открытии бюста потомков Чкалова?

- Да, я лично связывался с внуком Валерия Павловича, он предполагает быть. Вполне возможно и присутствие дочери Ольги, но тут нужно учитывать её возраст. Она родилась, кстати, в 1939-ом году, через семь месяцев после гибели отца. Нам бы очень хотелось видеть на открытии бюста и внука Валерия, и правнуков.

«Если быть, то быть первым!»

Гатчина стала местом, где лётчик-истребитель отрабатывал наиболее сложные элементы высшего пилотажа. Общеизвестно, что многие из них были связаны с огромным риском, не всегда обоснованным. Для того, чтобы понять, как сложился характер храброго лётчика, нужно несколько слов сказать о его происхождении.

Детство Чкалова было нелёгким. Он родился десятым в семье в 1904-м году. Через пять лет умрет мать, отец потеряет работу. Чкаловых спасала исключительно дружная атмосфера в семье и взаимопомощь. Через некоторое время в доме появилась мачеха, но это был тот случай, когда чужая женщина старалась заменить родную для детей маму, и ей это, по мере сил, удавалось. Валерий Павлович на всю жизнь сохранил к ней уважение и тёплое отношение.

На годы детства и молодости будущего лётчика-испытателя выпали страшные события Первой Мировой войны, революции, Гражданской войны. Он с самых ранних лет работал и молотобойцем, и кочегаром на волжских пароходах. С 15 лет трудился в Нижегородском авиапарке учеником слесаря по ремонту самолётов. Наверное, именно там у парня зародилась любовь к небу. Через некоторое время произошла первая встреча с Гатчиной, правда, пока ещё заочная. Он отправился в подмосковный город Егорьевск поступать в единственную в России школу Теоретической авиации. Школа была создана в Гатчине, но в связи с Первой мировой её пришлось эвакуировать.

Учёба давалась легко. Чкалов умён, настойчив в изучении наук. По окончании школы в его аттестате напишут: «Чкалов являет пример осмысленного и внимательного лётчика, который при прохождении лётной программы был осмотрителен, дисциплинирован». Правда, зная его дальнейшую биографию, пролёты под мостами и прочие «эксперименты» «воздушного бунтаря» можно предположить, что преподаватели явно чего-то не разглядели в своём ученике.

В 20 лет Чкалов стал военным лётчиком-истребителем и прибыл для прохождения службы в Ленинград, в 1-ю авиационную истребительскую эскадрилью. Лучшим временем у лётчиков считалось лето, когда начинались активные полёты, и эскадрилья отправлялась в Гатчину. Полёты Чкалова на Гатчинском аэродроме проходили сначала на стареньких самолётах. Будущего испытателя это никак не устраивало. Максимум взлёт, круг над аэродромом, посадка. Чкалов понимал, что в будущих боях неизбежной войны решающее значение будут иметь мастерство, сложные манёвры, фигуры высшего пилотажа.

Именно на нашем аэродроме родилась программа высшего пилотажа, которую сослуживцы называли «гатчинской». 17 июля 1927-го года командованием авиабригады были устроены Воздушные соревнования. Первый приз получил Чкалов. Его выступление вызвало восторг коллег и командования, хотя за многие из показанных асом-лётчиком элементов пилотирования его незадолго до этого сажали на гауптвахту.

Чуть позже, уже в Москве, в честь празднования 10-летия Октябрьской революции был устроен Воздушный парад. Чкалов блестяще выполнил свою «гатчинскую программу». Восторг публики и высокая оценка начальства. Приказом Наркомвоенмора К.Е. Ворошилова «за особо выдающиеся фигуры высшего пилотажа» ему была объявлена благодарность и выдана денежная награда. Погиб знаменитый лётчик 15-го декабря 1938-го при первом испытании нового самолёта И-180.

Национальная память

- Патриотизм не возникает на пустом месте, - продолжаем мы разговор с Виталием Шияном, – он формируется и, прежде всего, образами отечественных героев, памятью о них. «Аллея Российской Славы» и создавалась Михаилом Леонидовичем Сердюковым, предпринимателем из Краснодара, для популяризации наших героев. Мы преследуем, в первую очередь, воспитательную функцию. Поверьте, появление бюста в учебном учреждении, кадетском корпусе иногда коренным образом меняет детей и подростков. Хорошо помню ситуацию, когда мы установили бюст Федору Ушакову в Морской школе Московского района Санкт-Петербурга. При первом посещении школы у меня сложилось впечатление, что ребята там слишком раскованные, что ли. Появился бюст, и через совсем небольшое время атмосфера изменилась, причём, коренным образом. Ребята стали «ушаковцами». Они с гордостью так себя называют. У школы и её воспитанников появился образ, на который они будут ориентироваться.

Образ героя влияет на людей значительно больше, чем увещевания учителей или даже патриотические речи в телевизоре. Я уже говорил, что в нашем списке 460 героев, но он растёт, можно сказать, с каждым днём. Появляются заказы от частных лиц или, скажем, небольших поселений, где появляется свой герой или вспоминают о нём. Самое главное, сохранить национальную память страны. Ведь вспомните, ещё совсем недавно, в

1990-е, принято было чуть ли не оплёвывать своё прошлое и его героев. Мы рисковали совсем впасть в беспамятство, потерять страну. Хорошо, что процесс пошёл в обратную сторону.

Установка бюста Чкалову в Гатчине станет ещё одним шагом к возрождению национальной памяти России.

Андрей Павленко