Облака и нейросети для ленинградских школьников

«Без нейросетей и облачных технологий уже сложно представить современный мир. Здорово, что на Уроке цифры школьники могут на реальных примерах разобраться, как технологии помогают для исследования дикой природы и какие ИТ-специалисты этим занимаются. Так школьникам будет проще определиться с будущей профессией», - подчеркнул председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.

На уроке школьники познакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, узнают, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе, а также смогут создать систему, которая поможет найти пропавшего барса.

Занятие построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

Всероссийский образовательный проект реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Организаторами «Урока цифры» выступают АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими ИТ-компаниями. В Ленинградской области проект «Урок цифры» реализуется при поддержке Комитета цифрового развития и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.