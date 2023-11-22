Выставка «Мамины руки» - матери Юрия Гагарина

В декабре 2023 года исполняется 120 лет со дня рождения Анны Тимофеевны Гагариной. Анна Тимофеевна - русская женщина-труженица, которая с детства уважала любой труд и умела всё делать своими руками. Именно ей мастерицы из России и Беларуси решили преподнести свой замечательный подарок.

О выставке «Мамины руки» нам рассказала одна из ее инициаторов, художник и дизайнер, руководитель квилт-студии «Гатчина», организатор лоскутного фестиваля «Лукоморье» в Гатчине Наталья Косьянковская.

- Гатчинские мастерицы — постоянные участницы международного фестиваля лоскутного шитья «ТекСтильный букет», который проходит в Минске с 2019 года, - говорит Наталья Юрьевна. - Организатор этого фестиваля — куратор международных выставочных проектов и племянница Юрия Гагарина, Наталья Гагарина. Наталья Борисовна предложила организовать на основе фестиваля «ТекСтильный букет» выставку, посвященную юбилею Анны Тимофеевны Гагариной. Выставку решили назвать «Мамины руки».

Выставка «Мамины руки» представлена сразу в нескольких залах: в историко-краеведческом музее и в межпоселенческом культурно-досуговом центре «Комсомолец» города Гагарин. Организаторы постарались отобрать для выставки произведения, отдавая, в первую очередь, дань народным традициям, к которым с большим уважением относилась Анна Тимофеевна.

Анна Тимофеевна умела, наверное, всё. Она была знакома с техникой лоскутного рукоделия, шила одежду детям и внукам. Увлекалась она и вышивкой, вышивала рушники. При этом Анна Тимофеевна сама выращивала лён, мяла его, пряла, отбеливала и ткала полотно.

- Мы отправили на выставку наш проект, который представляли в этом году на фестивале, - рассказала Наталья Косьянковская. - Это подходящие к заданной теме работы мастериц Ксении Томбак, Евгении Бочиной, Натальи Косьянковской и Валерии Пустовойт. Также мы привезли в Гагарин работы из творческого проекта «Рушник» клуба «Сударушка» из поселка Карташевский. Это стилизованные рушники, созданные на основ старинных вышивок.

Также на выставке «Мамины руки» представлены авторские произведения других талантливых мастеров - участников международного фестиваля «ТекСтильный букет» и всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика».

На открытии выставки 3 ноября присутствовали земляки и родственники Юрия Алексеевича Гагарина, гости из разных регионов России и Беларуси.

- Атмосфера была очень теплая и радостная, - вспоминает Наталья Юрьевна. - Было много общения, воспоминаний, рассказов. В день открытия выставки прошел большой концерт, организованный творческими коллективами города Гагарина.

Участницы выставки посетили мемориальный музей-заповедник Юрия Алексеевича Гагарина, «Музей первого полета» в городе Гагарине, мемориальный дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино.

- Больше всего меня поразил старый дом Гагариных в деревне Клушино, где родился и вырос Юрий Алексеевич Гагарин, - говорит Наталья Юрьевна. - Сейчас это музей, потому что после полета семье Гагариных построили новый дом в городе Гжатске, куда они и переехали. Очень интересный музей, очень душевный, хотя личных вещей в этом доме сохранилось не очень много: больше предметов той эпохи. Во дворе дома находится обыкновенный деревенский колодец, к которому до сих пор приезжают все наши космонавты, чтобы выпить из него воды перед полетом — такая у них потрясающая традиция! Мы тоже выпили воды из этого колодца. Вода вкусная, чистая, холодная!

Юлия Лысанюк