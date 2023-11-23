Ушла из жизни Ольга Парфенова

С ноября 1991 года работала преподавателем в МБУДО «Гатчинская ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова. В 2011 году Парфеновой О.Б. присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» и звание «Ветеран труда». Член Союза Концертных деятелей Российской Федерации с 2009 года.

За период работы активно проявляла себя в учебно-воспитательной, концертной, культурно-просветительской, методической, шефской, общественной жизни школы, города, Ленинградской области.

Парфенова О.Б. вела активную благотворительную работу. В качестве преподавателя и концертмейстера участвовала с учащимися и профессиональными исполнителями в концертных мероприятиях, проводимых для детей-инвалидов, воспитанников интернатов и детских домов, ветеранов войны и жителей блокадного города.

Значительное внимание в своей работе Парфенова О.Б. уделяла патриотическому воспитанию подрастающего поколения

За многолетнюю творческую работу и профессионализм Парфенова О.Б. неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарностями администраций г. Гатчины и Гатчинского муниципального района, комитета по культуре Ленинградской области.

Администрация Гатчинской детской музыкальной школы им.М.М. Ипполитова-Иванова