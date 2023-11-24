Гатчинская «Гармония» завоевала Гран-при

В Гатчинской музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова состоялся одноименный Всероссийский конкурс вокального и хорового искусства. В этом году конкурс собрал большое количество участников: в Гатчину съехались ученики и студенты музыкальных школ, студий, училищ и школ искусств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В состав жюри вошли ведущие педагоги-вокалисты музыкальных учебных заведений России, артисты, руководители творческих коллективов, деятели культуры и искусства.

Председатель цикловой комиссии вокального искусства Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова Наталья Евгеньевна Суханова отмечает, что за несколько лет исполнительский уровень конкурсантов заметно вырос:

- Наше училище принимает активное участие в этом конкурсе. М.М. Ипполитов-Иванов не настолько известный композитор, как Чайковский или Римский-Корсаков, но это был один из подвижников, который очень много сделал для развития русского музыкального искусства, в том числе вокального. Кажущаяся на первый взгляд простота его романсов обманчива – они не просты в исполнении. Отрадно, что этот конкурс акцентирует внимание на произведениях Ипполитова-Иванова и знакомит с ними совершенно с другой стороны: это очень поэтичная музыка, в ней звучит романтика и созерцание природы. Наши студенты, исполняя произведения Михаила Михайловича, начинают больше внимания обращать на окраску слова, которую можно передать звуком.

- В чем, по-вашему, главная ценность подобных конкурсов для педагогов и их воспитанников – кроме престижа и соревновательного азарта?

- Мне кажется, такие конкурсы привлекают внимание детей к классической музыке, «воспитывают ухо» на русской музыке. А в данном конкурсе участвуют и самые младшие ребята. Несмотря на то, что произведения исполнять трудно, дети стараются. Кстати, конкурс бесплатный, в его проведении помогает областной комитет по культуре, за что ему большое спасибо.

- Насколько строго жюри оценивает конкурсантов?

- В первый день выступали ребята в номинации «Академический вокал», в трех возрастных группах. И если младшим детишкам мы можем простить какие-то вокальные огрехи, оцениваем больше искренность исполнения, подачу себя, то в старших группах могут участвовать дети, ориентированные на профессию, и к ним уже другие требования. Помимо того, что должно быть хорошее слово, красивый тембр, есть чисто технические вокальные задачи, с которыми они должны справляться. На мой взгляд, этот конкурс посильнее предыдущих. Конечно, всегда есть замечания к педагогам, но в целом уровень детей растет.

- Вы отметили будущих «звезд»?

- Мы для себя определили, что есть дети, которых мы могли бы рекомендовать для поступления в наше учебное заведение – одно из лучших в России. Когда мы видим одаренных детей, мы понимаем, что у них есть шанс. Иногда у исполнителя может прозвучать буквально две-три ноты, по которым слышно – есть перспектива. И с 15 лет – после девятого класса ребята имеют право поступать в музыкальное училище. Я рада, что есть такой конкурс, который помогает нам выявить талантливых детей. Они не все еще умеют, но у них есть природные данные.

…В номинации «Академический вокал» было больше 60 участников. Гатчинские вокалисты показали достойные результаты. В возрастной группе 13-15 лет диплом лауреата III степени присудили Марии Теляковой – ученице Елизаветы Аксаговой, хоровой студии «Апрель» Гатчинской школы № 8. Другой воспитанник педагога – Иван Оськин получил второе место в младшей возрастной группе.

Также среди участников 10-12 лет дипломы лауреатов III степени завоевали: ученица Елены Церр (Коммунаровская ДШИ) Евдокия Ляхова и вокалисты Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Денис Бушуев (преподаватель Ирина Городилова) и пятиклассница Варвара Войта (педагог Евгения Ивановская).

Варвара Войта поет в старшем хоре «Гармонии». На суд жюри она представила две песни: «Ласточка» Е. Крылатова и «Свирель да рожок» Ю. Чичкова. По словам педагога, она очень музыкальная девочка с хорошими данными. В конкурсе вокалистов участвовала в первый раз, не считая прошлого года, когда конкурс проходил дистанционно. Сама Варя призналась, что выступать на сцене ей понравилось, страшно не было, но, тем не менее, певицей она становиться не собирается, а хочет быть биологом.

В номинации «Хоровое пение» участвовало 15 коллективов. Хористы «Гармонии» Гатчинской ДМШ им. Ипполитова-Иванова под руководством педагога Эллы Матвеевой стали призерами и победителями в разных возрастных категориях. Ансамбль 1 класса «Гармония» занял III место. Младший хор «Гармония» 9-12 лет получил диплом лауреата I степени. В возрастной группе 12-16 лет старший хор «Гармония» завоевал Гран-при конкурса.

Екатерина Дзюба