Ленинградцы предлагают территории для благоустройства
Адреса, где хочется больше деревьев, качелей и фонарей, можно предложить онлайн и лично в администрации своего поселения до 12 декабря 2024 года.
«В Ленинградской области идет сбор предложений жителей по территориям для благоустройства. До 12 декабря регион определит, какие территории будут вынесены на платформу вМесте47.рф для участия в рейтинговом голосовании в 2024 году. Обращайтесь в свою местную администрацию — приходите лично, пишите по электронной почте или в соцсетях. Направляйте предложения, какое пространство вы предлагаете благоустроить. Территории, вынесенные на рейтинговое голосование и набравшие наибольшее количество голосов, смогут быть благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»., инициированного президентом России Владимиром Путиным. После выбора конкретной территории с ленинградцами будут встречаться специалисты Центра компетенций, проектировщики и архитекторы, чтобы вместе определить ожидания от обновленного пространства и решить, что там должно расположиться», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.
Сейчас идет сбор предложений по территориям, где работы по благоустройству будут проведены в 2025 году. Участие могут принять населенные пункты, население которых более 1000 человек. Можно предлагать парки и скверы, аллеи и бульвары, площади и набережные, детские и спортивные пространства.
У Ленинградской области уже есть хороший опыт вовлечения жителей в процесс отбора территорий для благоустройства. В 2023 году в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 105 общественных пространств во всех районах: парки, спортивные и детские пространства, набережные, скверы, площади, бульвары. В планах на 2024 год — благоустройство 116 территорий.