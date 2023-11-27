Ленинградцы предлагают территории для благоустройства

«В Ленинградской области идет сбор предложений жителей по территориям для благоустройства. До 12 декабря регион определит, какие территории будут вынесены на платформу вМесте47.рф для участия в рейтинговом голосовании в 2024 году. Обращайтесь в свою местную администрацию — приходите лично, пишите по электронной почте или в соцсетях. Направляйте предложения, какое пространство вы предлагаете благоустроить. Территории, вынесенные на рейтинговое голосование и набравшие наибольшее количество голосов, смогут быть благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»., инициированного президентом России Владимиром Путиным. После выбора конкретной территории с ленинградцами будут встречаться специалисты Центра компетенций, проектировщики и архитекторы, чтобы вместе определить ожидания от обновленного пространства и решить, что там должно расположиться», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Сейчас идет сбор предложений по территориям, где работы по благоустройству будут проведены в 2025 году. Участие могут принять населенные пункты, население которых более 1000 человек. Можно предлагать парки и скверы, аллеи и бульвары, площади и набережные, детские и спортивные пространства.

У Ленинградской области уже есть хороший опыт вовлечения жителей в процесс отбора территорий для благоустройства. В 2023 году в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 105 общественных пространств во всех районах: парки, спортивные и детские пространства, набережные, скверы, площади, бульвары. В планах на 2024 год — благоустройство 116 территорий.