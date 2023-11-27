Студотрядам Ленобласти – 6 лет

Ленинградское областное региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» отметило свое шестилетие.

В здании правительства Ленинградской области состоялось заседание Координационного совета руководителей и членов студенческих отрядов Ленинградской области по поддержке деятельности студенческих молодежных отрядов и церемония награждения за вклад в развитие студенческих отрядов региона. Самых активных бойцов наградили благодарственными письмами губернатора, благодарностями областного комитета по молодежной политике и дипломами регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», а лучшими отрядами года стали Сельскохозяйственный отряд «Фруктоза» и Студенческий педагогический отряд «Сияние».

Ленинградское областное региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» было образовано 24 ноября 2017 года. На сегодняшний день движение насчитывает более 340 членов. Отряды базируются в Выборгском, Гатчинском, Киришском, Волховском районах и Сосновом Бору. Студенты объединены в педагогические, сервисные отряды, строительные, сельскохозяйственные и трудовые отряды подростков.