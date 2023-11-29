От стоматолога – до психотерапевта

25 ноября, без очередей и талончиков, порядка 40 человек прошли профилактическое диагностическое обследование: сдали все необходимые анализы, сделали электрокардиограмму, маммографию, УЗИ, а также побывали на приеме у врачей. В «семиэтажке» всех, кто пришел на диспансеризацию, приняли стоматолог, терапевт, дерматовенеролог, кардиолог, невролог, офтальмолог, лор, уролог, хирург, женщин осмотрела акушерка. Также в диспансеризацию входило посещение психотерапевта, поскольку данное системное обследование предполагает и психологический скрининг. Моральное и психологическое состояние демобилизованных военнослужащих и членов семей погибших бойцов должно проверяться наравне с физическим.

Как рассказала заместитель главного врача Гатчинской КМБ Наталья Дымнич, пациентов приглашали на диспансеризацию персонально по телефону. Фонд «Защитники Отечества» и Гатчинская администрация предоставили списки, в которые вошли участники СВО, члены их семей, в том числе родственники погибших. Люди приходили по записи, в специально отведенное время, чтобы в спокойной обстановке посетить по очереди все медицинские кабинеты. В диспансеризации участвовали только взрослые. Для детей гатчинские медики планируют организовать отдельный день на базе детской поликлиники, где дети участников спецоперации смогут пройти всех специалистов.

- Мы тщательно готовились, потому что это особенные пациенты, и мы хотели максимально качественно провести диспансеризацию, чтобы люди прошли всех врачей со всем возможным комфортом, поскольку в Гатчинском районе есть дефицит узких специалистов. Наши доктора вышли сегодня на работу в свой выходной день, – отметила Наталья Анатольевна.

Данная акция проходит в Ленинградской области не в первый раз. Расширенная диспансеризация для участников СВО и членов их семей прошла в Выборге, и в планах проводить это мероприятие в разных городах на постоянной основе.

Ход диспансеризации проверили председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов. Они посетили все кабинеты, где велся диспансерный прием, побеседовали с врачами и пациентами и остались довольны увиденным. Кроме того, в процессе обхода поликлиники председателю комздрава стало известно, что офтальмологический кабинет нуждается в новом оборудовании, и Александр Жарков пообещал взять этот вопрос на карандаш.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Вячеславович заверил, что ремонт «семиэтажки» будет продолжаться. Сейчас актуализируется проектно-сметная документация на ремонт лестницы, верхние этажи тоже требуют реновации. О положении дел в Вырицкой больнице председатель регионального комитета по здравоохранению осведомлен: в ближайшее время он планирует выехать туда вместе с представителями гатчинской администрации, чтобы на месте запланировать, какой ремонт надо проводить, и сколько на это потребуется денег. «В 2024 году эти работы будут осуществлены в обязательном порядке», – подчеркнул Александр Жарков.

Также, по его словам, стационар Гатчинской КМБ ожидает ремонт (включая операционную, которая давно находится в плачевном состоянии).

«Гатчинская больница для нас – одно из приоритетных направлений. Это и столица региона, находящаяся рядом с Петербургом, и клиническая больница, и высокие технологии, и особые пациенты. Мы все эти факторы учитываем и, безусловно, будем развивать гатчинское здравоохранение», – сказал председатель областного комитета здравоохранения.

Екатерина Дзюба