Путешествуйте со вкусом

Одним из главных героев нового гида стал выборгский крендель. Его рецепт известен с 17 века – с тех пор игривый завиток из теста стал настоящим символом средневекового города и любимым лакомством туристов.

– Мы собираем рецепты в Ленинградском областном архиве и музее нашего города, – рассказывает Дарья Макаровская, глава фабрики «Выборгский крендель». – Например, в средние века в Выборге жила кухарка госпожа Вайтонен; она сначала обваривала тесто в кипятке, потом выкладывала на солому и только после этого отправляла в печь.

Путеводитель содержит не только старинные рецепты, но и адреса лучших современных кафе Ленинградской области, в которых можно отведать блюда региональной кухни: от ладожской корюшки до копорского чая. Всего в него вошли свыше 50 точек общественного питания.

– В Ленинградской области можно отдыхать круглый год. Здесь расположены свыше 5 тысяч объектов культурного наследия. Теперь же мы открываем Ленобласть ещё и как гастрономический рай для туристов, – сказала на презентации проекта Ольга Голубева, зампредседателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

В некоторых случаях именно «вкусные достопримечательности» привлекают туристов даже в самые удалённые районы.

– Лично я так – через поездки по объектам агротуризма открыла для себя Лодейнопольский район и Старую Ладогу, уникальную деревню Верхние Мандроги в Подпорожском районе, где воссоздана аутентичная среднерусская деревня XIX века, – вспоминает автор гастрогида Ника Ганич.

Издание также рассказывает про фермерские продукты – спрос на них среди ленинградцев растёт с каждым годом.

– Те же фермерские сливки и молоко можно использовать творчески. Не только для каш или соусов, – делится шеф-повар Никита Григорьев. – Вот мой фирменный рецепт мороженого! Нужно взять фермерские сливки и сгущёнку. Потом заморозить на полчаса. Достать и перемешать, а потом снова отправить в морозилку. И так, если у вас хватит терпения – около 24-х раз.

А уж сколько рыбных блюд могут приготовить сегодня повара и домохозяйки 47-го региона! Как отметил на презентации губернатор Александр Дрозденко, настоящим открытием для ленинградцев стала своя форель – свежая, вкусная, качественная.

– Мы видим, как форель востребована в ресторанах. Эта рыба быстро растёт и при этом даёт бизнесу хороший оборот. Будем поддерживать данное направление. Уже сейчас фермеры получают дотации, субсидии на корма, работаем над повышением качества кормов. Это позволяет ожидать скачок объёмов производства форели и другой рыбы, – добавил Александр Юрьевич.

Распространяться путеводитель «География на вкус – Ленинградская область» будет абсолютно бесплатно. Желающие смогут найти его на гастрономических презентациях Ленинградской области и туристских выставках.

Алексей Астапчик

Гастрономический гид был создан на средства гранта губернатора Ленинградской области.