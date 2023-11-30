Все о контрактной службе ― на новом портале Защитник47.рф

Портал поясняет, как в 5 шагов записаться на службу по контракту в Ленинградской области, а также публикует монологи героев СВО, в которых они рассказывают о том, почему приняли решение идти защищать Родину.

«Когда мне пришла повестка, я находился в больнице — лечился от травмы, которая только начала заживать. Отлежал три месяца на больничном и пошёл выписываться раньше срока. Прекрасно понимал, что должен быть там: меня так воспитали сызмальства. Ведь это наша земля, на ней гибнут наши люди… Поэтому желание идти было огромным.

Там, на передовой, мы не просто друзья, а настоящие братья. Мы всегда вместе», ― говорит Сергей из Киришского района с позывным «Пуля».

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