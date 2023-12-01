Литературно-музыкальному салону «К.Л.Ю.В.» - 5 лет!

Разгадку названия литературного-музыкального салона «К.Л.Ю.В.» на самом деле знают уже многие. А для тех, кто встретился с этими прекрасными дамами впервые, всё открылось на творческом вечере в ЦТЮ.

«К.Л.Ю.В.» - это маленький ребус, в котором спрятаны имена актрис гатчинских театров. Кристина Вебер, Лиза Ковалёва, Юлия Мартынова и Валентина Зудова - красавицы и умницы, певицы и танцовщицы, поэты и импровизаторы.

История литературно-музыкального салона «К.Л.Ю.В.» началась в 2018 году, сразу после очередного Купринского фестиваля в Гатчине. В этот день актрисы гатчинских театров представили в сквере им. Николая Терентьева свой новый проект — светский литературный салон. Атмосфера первой встречи так понравилась гатчинской публике, что участницы салона решили развивать этот интересный проект и вне рамок фестиваля.

Первые творческие встречи салона К.Л.Ю.В.» проходили в торговом центре «Галерея» на улице Красной с любезного разрешения хозяев центра. Девушки решили начать с литературно-музыкальной композиции «Девять писем», созданной на основе переписки известных поэтесс Серебряного века. Спустя некоторое время сцену и помещения для творчества хозяйкам салона предоставил Центр творчества юных, что позволило привлекать ещё больше зрителей и поклонников.

Темы, которые участницы литературного салона «К.Л.Ю.В.» подбирают для своих выступлений, касаются, как правило, первой половины XX века. Каждая встреча посвящена тому или иному поэту, его биографии, малоизвестным подробностям из его жизни, необычным любовным историям. С. Есенин, Б. Пастернак, М. Цветаева, А. Ахматова, А. Куприн — казалось бы, все эти имена хорошо знакомы нам. Но с лёгкой руки наших актрис они раскрываются и звучат по-новому.

Каждая встреча с участницами салона «К.Л.Ю.В.» - это камерная обстановка, доверительность, понимание и близкое взаимодействие между «сценой» и «залом». Зрители приходят сюда для того, чтобы погрузиться в стихию чистого русского языка, утончённой поэзии с патиной винтажности, услышать прекрасную музыку и пение (да-да, все участницы салона — поющие актрисы!).

Они умеют быть разными — весёлыми и печальными, задумчивыми и кокетливыми, остроумными и серьёзными. Так, например, серьёзна и очень непроста композиция «Письма с фронта», основанная на драматических строках писем от родных и близких с поля боя во время Великой Отечественной войны.

Целый спектакль актрисы посвятили разным произведениям А.И. Куприна. И здесь Александр Иванович раскрывается во всей своей полноте — как человек и как писатель. Пронзительный «Гранатовый браслет», в котором приняли участие и другие артисты гатчинского ТЮЗа, заставляет сжиматься сердце. Забавная и элегантная композиция по эмиграционным рассказам Куприна заставляет душу кружиться в ритме танго — беспечном и, одновременно, навевающем тревогу.

С первым юбилеем участниц литературного-музыкального салона «К.Л.Ю.В.» поздравила директор ЦТЮ Надежда Корбут. Она вручила актрисам благодарность от администрации Гатчинского района за их замечательное творчество и за уже полюбившуюся гатчинцам традицию театрализованных встреч со зрителями.

Принимая поздравления от своих друзей, девушки ещё раз представили гатчинским зрителям героев своих инсценировок. Они радостно делились со зрительным залом своими прекрасными историями и талантами, оставляя в сердцах слушателей незабываемые впечатления от этой встречи. Звучали известные и не очень строки знаменитых поэтов и писателей Серебряного века. Замечательным сюрпризом стало непосредственное знакомство с каждой из прекрасных дам, которые читали и свои собственные стихи.

От всей души поздравляем литературный-музыкальный салон «К.Л.Ю.В.» с пятилетием и ждём новых творческих встреч!

Юлия Лысанюк